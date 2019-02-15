 Yurt dışı yasağı kaldırılan Alman vatandaşı Münih’e döndü | ALMANYA | DW | 19.02.2019

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ALMANYA

Yurt dışı yasağı kaldırılan Alman vatandaşı Münih’e döndü

Türkiye’de kısa süre gözaltında tutulduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Alman vatandaşı Adnan Sütçü, yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından Münih’e döndü.

Deutschland Ankunft von Adnan S. in München (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

Adnan Sütçü

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye'de gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Alman vatandaşı Adnan Sütçü, yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Salı günü Almanya'ya döndü. Münih'te ailesi tarafından karşılanan Adnan Sütçü, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Her şey hâlâ karmakarışık. Ama 54 gün sonra tekrar burada olduğum için çok memnunum” dedi.

Münih'te yaşayan 56 yaşındaki Adnan Sütçü annesinin cenazesine katılabilmek için 27 Aralık tarihinde gittiği Ankara'da uçaktan indikten sonra gözaltına alınmıştı. İki gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sütçü'nün yurt dışına çıkması yasaklanmıştı. Ocak ayında da yasak uzatılmıştı. Adnan Sütçü hakkındaki yurt dışına çıkma yasağı Konya Savcılığı tarafından Pazar günü kaldırılmıştı.

Adnan Sütçü, Facebook paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanıyordu.

dpa/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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