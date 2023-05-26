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Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW
PolitikaTürkiye

Yurt dışı oyların bir kısmı Türkiye'ye ulaştı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye ulaştı.

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Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar Türkiye'ye gönderilmeye başladı. Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, THY'den kiralanan üç uçakla Ankara'ya getirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerin ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldığını açıklamıştı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen oylar, parti ve YSK temsilcilerinin gözetiminde TIR'lara yüklenerek Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ne götürüldü. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınan oylar, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından diğer sandıklarla beraber açılacak.

CHP: Gerekli önlemleri aldık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, oylarla birlikte yurt dışından gelen ekipte yer alırken CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise karşılayan ekipteydi.

Bülbül, "CHP'nin Oy Torbaları Nakil Komisyonu üyesi olarak bugün sabah Münih'e gittik. Münih'te 95 oy torbasını aldık. Oradan Lyon'a geçtik. Lyon'dan 63 oy torbasını aldık. Bunlarla ilgili sandık kurullarınca düzenlenen zarf sayım tutanaklarını sayın koordinatörümüz Mansur Kılınç'a teslim ediyoruz. Seçim, sandık güvenliği bizim için çok önemli. Bu konuda CHP olarak gerekli önlemleri aldık. Oy tutanaklarını, oy torbalarını Fransa'dan, Almanya'dan uçağa getirdik. Uçaktan şu anda güvenli bir şekilde Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç'a teslim ediyoruz" dedi.

Yurt dışı oylarını karşılayan ekipte yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylara baktığımızda birinci tura göre oy kullanma oranında yüzde 5 oranında artış var. CHP, yurt dışında oy artışı için temsilcilikleriyle, birlikleriyle, örgütleriyle, destek verenleriyle çok çalıştı. Yurt dışı seçmenimiz görevini yaptı. Şimdi görev yurt içi seçmenimizde" dedi.

Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç ise "Seçim güvenliğine dair hiçbir problem ve aksama yaşamadık. A'dan Z'ye bütün süreçlerin hepsinde CHP görevlileri buradaydı. Biz de bugün içerisinde üç uçağımızla beraber oyları toplayarak ATO yerleşkesine götürüp sayım için alanı güvenli bir hale getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

ABD ve Kanada oyları yolda

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, ABD ve Kanada'da kullanılan oyların hâlâ yolda olduğunu belirtti.

İkinci turda katılım arttı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ermişti.

Yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 oy kullıldı. Bu sayı, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 150 seçmenin yüzde 55'ine tekabül ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar TSİ 17.00'ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yurt dışı temsilciliklerinde yaklaşık iki hafta olan oy verme süresi, ikinci turda beş güne inmişti. 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ilk tur seçimlerde gümrükler hariç dış temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 287 oy kullanılmıştı.

İlk turda yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470'ti. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışındaki oyların yüzde 57,47'sini alırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 39,57'sini almıştı.

DW,DHA,ANKA/CÖ,BÖ

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