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Seçimlerde en fazla oy, yurt dışında en fazla Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da kullanıldı. Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW
PolitikaTürkiye

Yurt dışı oyları Ankara'ya ulaştı

37 dakika önce

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kurulan sandıklarda kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oyun tamamı Ankara'ya ulaştı. Geçmiş seçimlere kıyasla katılım arttı.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım sürerken, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta sona eren oy verme işlemi kapsamında kullanılan oyların tamamı Ankara'ya ulaştı.

DHA'nın Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) aldığı resmi verilere göre 1 milyon 691 bin 531 seçmen sandık başına giderek oy kullandı.

Yurt dışı temsilciklerinde kullanılan oylar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçakla getirildi.

Sabah saat 05.30'da son uçağın gelişinden sonra Esenboğa Havalimanı'ndan TIR'lara yüklenen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, güvenliği muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki alana getirildi.

Seçimlere yoğun katılım oldu

14 Mayıs seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 merkezde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışında oy verme işlemleri 9 Mayıs akşamı sona erdi. 9 Mayıs saat 23.00 itibarıyla yurt dışında kurulan sandıklarda ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 817 bin 10 oy kullanıldı. Bu rakam yurt dışında bulunan seçmen sayısının yüzde 53,18'ine tekabül ediyor. 2018 seçimlerinde ise yurt dışında seçime katılım yüzde 50,09 olarak tespit edilmişti. 

Geçen seçimlere oranla daha yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde en fazla oy, yurt dışında en fazla Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da kullanıldı. Bir milyon 501 bin 152 Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 732 bin 776 kişi oy kullandı.

14 Mayıs'ta tüm sandıklar beraber açılacak

Yurt dışı oyları, Türkiye'de ve gümrüklerde 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından sayılmaya başlanacak. Yurt dışı temsilciklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

DHA, DW / SSB, JD

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