Yunanlar dışarı çıkmak için devletten izin alacak

Koronavirüs salgınının yayılmasını engelleme amacıyla Yunanistan'da uygulanan önlemler, haftasonundan itibaren sertleştiriliyor. Bizzat Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından açıklanan ve ülke çapında uygulanacak olan yeni önlemler kapsamında vatandaşlar, gündüzleri de sokağa çıkabilmek için devletten izin almak zorunda bırakılıyor.

Bunun için cep telefonu yoluyla sokağa çıkma izni için başvuruda bulunacak olan insanlar, ancak kısa mesaj yoluyla onay aldıkları takdirde evinden ayrılabilecek. Halihazırda gece sokağa çıkma yasağı olan Yunanistan'da söz konusu yeni uygulamanın ilk etapta üç hafta süreceği bildirildi.

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"Zor bir karar"

Konuşmasında, kısıtlamaları sertleştirmenin "zor bir karar" olduğunu dile getiren Mitsotakis, vaka sayılarındaki "tehlikeli" gelişmenin kendilerini buna mecbur kıldığını ifade etti.

Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan itibaren yürürlüğe girecek olan sertleştirilmiş önlemler kapsamında hayati önem taşıyan, market ve eczaneler dışında tüm dükkan ve mağazalar kapalı tutulacak. Ancak ülkede geçen bahar aylarında uygulanan ilk kısıtlamaların aksine bu kez çocuk yuvaları ile ilkokullar eğitime devam edecek. Ortaokul ve liselerde ise şu an yüksek öğrenimde olduğu gibi uzaktan eğitime geçiliyor. 21.00-06.00 saatleri arasında uygulanan genel sokağa çıkma yasağı ise devam edecek.

Şu ana dek 670 ölüm vakası

Yunanistan'daki vaka sayıları geçtiğimiz günlerde büyük artış kaydedilmiş, son olarak çarşamba günü 2 bin 646 yeni vaka tespit edilmiş ve 18 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti. Salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 47 bin vakanın tespit edildiği ülkede 670 civarında kişi de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiridi.

Yunanistan'da yetkilileri asıl endişelendiren konunun, yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artış olduğu belirtiliyor. Ekim ayına göre solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören yoğun bakımdaki hasta sayısı iki katına çıkarak 169'a yükselmiş durumda.

Diğer yandan Mitsotakis tarafından açıklanan yeni önlemler kapsamında, havayolu ile Yunanistan'a gelen her yolcu, ülkeye giriş yapabilmek için yanında 48 saatten daha eski olmamak koşulu ile negatif bir koronavirüs test belgesi bulundurmak zorunda bırakılıyor. Ayrıca, çok fazla koromavirüs vakasının görüldüğü Selanik Havalimanı, askeri ve kargo uçuşlar dışında kapalı tutulmaya devam ediliyor.

Karayolu ile Yunanistan'a giriş yapmak isteyenlerden ise 72 saatten eski olmayan negatif koronavirüs test sonucu istenecek.

AFP,dpa / ET,HS

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