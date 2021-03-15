 Yunanistan′dan ″uygun atmosferde″ buluşma isteği | AVRUPA | DW | 16.03.2021

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AVRUPA

Yunanistan'dan "uygun atmosferde" buluşma isteği

Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi aşmak için yeniden başlatılan görüşmelerin 62'nci turu yapıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, "uygun atmosferde" Çavuşoğlu ile buluşmayı istediğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu, 8 Ekim 2020'de Slovakya'nın başkenti Bratislava'da görüşmüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu, 8 Ekim 2020'de Slovakya'nın başkenti Bratislava'da görüşmüştü

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan istişari görüşmelerin 62'nci turuna başkent Atina'da devam edildi.

Dışişleri Bakanlığı, istişari görüşmelerin yapıldığını Twitter hesabından duyurdu.

"Ortak zemin" arayışı

Görüşmeleri değerlendiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan hükümetinin görüşmelerde "ortak bir zemin" arayışında olduğuna işaret ederek, görüşmelere "iyi niyetle" katıldıklarını ifade etti.

Yunanistan ile Türkiye arasında  "tek bir görüş ayrılığı" olduğunu ifade eden Dendias, bunun da Ege ve Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ile kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, buna çözümün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmeyi istediğini ifade eden Dendias, ancak böyle bir görüşmenin "uygun bir atmosferde" gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, iki ülke arasındaki görüşmeye Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı ise diplomat Pavlos Apostolidis ve Ifigenia Kanara temsil etti. Atina'da Grand Bretagne Oteli'ndeki görüşmenin dört saat sürdüğü bildirildi. İki ülke arasında üst düzey diplomatların katılımı ile yarın da siyasi görüşmelerin yapılması planlanıyor. Yunan ERT televizyonu, iki ülke arasındaki görüşmelerin bir sonraki turunun İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Görüşmeler Ocak ayında başlamıştı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin ilki 2002 yılında Ankara'da yapılmıştı. 1 Mart 2016 tarihinden beri ara verilen görüşmelere bu yıl 25 Ocak tarihinde İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıyla yeniden başlanmıştı.

Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelerin başlamasına Almanya aracılık etmişti. Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı sorununa ve doğal gaz anlaşmazlığına henüz bir çözüm aranmıyor.

Yunan hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre henüz sadece iki ülke arasında gerçek bir diyalog için ortak zemin olup olmadığı araştırılıyor. Görüşmeler aynı zamanda iki ülke arasında tansiyonun yükselmesi halinde temasın sürmesi açısından bir emniyet sübabı görevi görüyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında bugün yapılan istişari görüşmeler, Ankara'nın Yunanistan ile birlikte İsrail ve Avrupa Birliği'ne nota vermesinden bir gün sonra yapıldı. İsrail ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan elektrik hattı projesinin güzergahının Türkiye'nin kıta sahanlığından geçmesi nedeniyle Türkiye, Yunanistan ve İsrail'in yanı sıra projeyi destekleyen AB'ye nota vermişti.

Reuters,dpa,DHA/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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