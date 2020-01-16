 Yunanistan′dan Türkiye′ye karşı ABD kartı | DÜNYA | DW | 31.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD kartı

Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini genişletecek anlaşma Yunan parlamentosunda kabul edildi. Anlaşmayla Dedeağaç dahil üç üste ABD ve NATO ile ortak faaliyetlerin artırılması öngörülüyor.

default

Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini önemli ölçüde genişleten Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan parlamentosundan geçti. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerilimin arttığı bir döneme denk gelen anlaşma 33'e karşı 175 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi.

Savunma İşbirliği Anlaşması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Atina ziyareti sırasında Ekim ayında imzalanmıştı. Anlaşma, Yunanistan'ın Larissa, Stefanovikio ve Aleksandrupolis'teki (Dedeağaç)  askeri üs ve tesislerinin ABD ve NATO ile ortak askeri kullanımının artırılmasını öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde Girit adasının Suda Körfezi'ndeki Amerikan deniz üssündeki altyapı ve diğer imkanların ortak kullanımı da geliştirilecek. ABD Hava Kuvvetlerinin Larissa'daki üste Amerikan MQ-9 Reaper tipi İHA'ları halihazırda kullandığı biliniyor.

"Egemenliğimize yönelik tehditler…"

İktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Yannis Lambropulos oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada "anlaşmanın her iki ülkenin savunma ve ekonomisinin yararına olduğunu" belirterek "Egemenliğimize yönelik tehditlere maruz kaldığımız bir dönemde müttefiklerimizin desteğine başvuruyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları ve Libya'daki gelişmeler nedeniyle gerginlik son dönemde artmıştı. Yunan ordusunda başta hava ve deniz kuvvetleri olmak üzere pek çok alanda modernizasyon çalışmaları planlanıyor. Modernizasyon programlarında ağırlıklı olarak Amerikan ve Fransız savunma şirketleri yer alıyor. Yunan hükümeti MQ-9 Guardian İHA'ları satın almak istediğini ve ileriki bir tarihte ABD'nin F-35 savaş uçağı programına katılmak istediğini açıklamıştı. Savunma alanındaki işbirliği planları, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu ay başında Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da gündeme gelmişti.

ABD ile savunma işbirliği anlaşmasına karşı Komünist Parti başkent Atina ve çeşitli kentlerde "ülkenin tehlikeli deniz aşırı maceralara sürüklendiğine" işaret ederek protesto gösterileri düzenlemişti.

AP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de soruna çözüm için Washington'dan ağırlığını koymasını istedi. (05.10.2019)  

ABD-Yunanistan yakınlaşması Türkiye'ye mesaj mı?

Trump yönetimi Yunanistan ile askeri, siyasi ve ekonomik işbirliğini güçlendiriyor. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlar ABD'nin alternatif ittifak arayışlarının Erdoğan’a mesaj niteliği taşıdığı görüşünde. (10.10.2018)  

EastMed: Belirsizliklerle dolu boru hattı projesi

Ankara'nın karşı çıktığı EastMed doğal gaz boru hattı projesinin en az 10 milyar euroya mal olması bekleniyor. Finansmanın henüz kesinleşmemiş olması, projenin hayata geçirilmesine ilişkin kuşkuları artırıyor. (03.01.2020)  

Benzer içerik

Türkei Ankara | Recep Tayyip Erdogan, Präsident

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: 2020'de ruhsatlandırılacak 16.01.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya ile yaptığı münhasır bölge anlaşması kapsamındaki alanları bu yıl içinde ruhsatlandırıp arama ve sondaj faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Kombibild - Erdogan, Khalifa Haftar, Fajis al-Sarradsch

Türkiye'nin Libya pokeri Hafter'e bağlı 21.01.2020

Libya Konferansı kararları Türkiye için ne anlama geliyor? Uzmanlar, kararların uygulanma şansını zayıf görüyor, bu da Ankara'nın Doğu Akdeniz politikasının çökmesine neden olabilir.

Deutschland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei & Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Merkel'in Türkiye gündemi demokrasi, istikrar ve ekonomi 23.01.2020

İstanbul’da Erdoğan ile Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz krizlerini masaya yatırmaya hazırlanan Merkel’in, hukuk devleti ve insan hakları konularında mesaj vermesi bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Koronavirüsün patlak verdiği Vuhan'da sokaklar bomboş

Dünya koronavirüse karşı alarma geçiyor

Ortaya çıktığından bu yana 170 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle dünya alarmda. Dünya Sağlık Örgütü, küresel acil durum ilan etti.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  