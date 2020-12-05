 Yunanistan′dan Türkiye′ye insan kaçakçılığı suçlaması | AVRUPA | DW | 08.12.2020

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AVRUPA

Yunanistan'dan Türkiye'ye insan kaçakçılığı suçlaması

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, Türkiye'yi Somalili sığınmacıları kasıtlı olarak Yunan adalarına göndermekle suçladı. Bakan, AB'ye şikayet mektubu gönderdiklerini bildirdi.

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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, bugün başkent Atina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kaçakçıların Somalili sığınmacıları toplayarak kasıtlı olarak Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiğine dair "güvenilir" bilgilere sahip olduklarını söyledi.

1 Kasım'dan bu yana Midilli adasına gelen 214 sığınmacıdan 142'sinin Somalili olmasının kuşku uyandırdığını belirten Mitarakis, Somali'de "Türkiye'ye git ve üniversite oku" kampanyaları yapıldığı ve başvuran Somalililere Türkiye'nin vize verdiğine dair kanıtların olduğunu söyledi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis

Somali'nin başkenti Mogadişu'da danışmanlık yapan Türklerin de bin 300 ila bin 500 euro karşısında bu kişilerin Türkiye'ye giriş yapma işlemlerine yardımcı olduğunu kaydeden Mitarakis, ayrıca mültecilere yardım kuruluşlarının da bu kişilerin Türkiye'ye uçuşlarına destek verdiğini ve bunun sürece dahil olan kişilerin anlatımları olduğunu iddia etti.

AB'ye de mektup gönderildi

Türkiye'ye 2016 yılında AB ile imzalanan mülteci mutabakatına uyması çağrısı yapan Mitarakis, AB'den de bu konuda destek istedi. Yunanistan Göç Bakanlığının geçen hafta bir mektup yazarak AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'ı bilgilendirdiği belirtiliyor.

Mektupta Türk sahil güvenliğinin, içinde 34 sığınmacının bulunduğu bir tekneyi Yunan kara sularına doğru gitmeye zorladığı ve teknenin alabora olması sonucu iki kadının hayatını kaybettiği suçlamasının yer aldığı belirtiliyor.

Öte yandan Yunanistan da sığınmacıları geri itme (pushback) yoluyla Türkiye'ye gönderdiği suçlamasıyla karşı karşıya. Geçen ay aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu 29 insan hakları örgütü, Yunan parlamentosunu geri itme uygulamasına son verilmesi için harekete geçmeye çağırmıştı.

Yunan sahil güvenliğinin Yunanistan'a ulaşmaya çalışan sığınmacıları zorla Türk karasularına ittiği iddialarını Yunan hükümeti ise reddetmişti.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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