Yunanistan'dan Türkiye'ye enerji iş birliği teklifi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülkede Mayıs ayında yapılacak seçimler sonrasında enerji alanı dahil olmak üzere Türkiye ile iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

Atina'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dendias, "Yunanistan Türkiye ile her zaman samimi ve dürüst bir iş birliğinin yollarını aramaktadır" dedi.

Akdeniz'de Yunanistan, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Fransa, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin Özerk Yönetimi arasında kurulan Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu'nun Türkiye'ye de açık olduğunu belirten Dendias, "Bu foruma diğer ülkelerin de katılımını memnuniyetle karşılayacağımızı belirtmek isterim. Ancak bunun net bir koşulu var: O da uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna saygıdır" diye konuştu.

Yunanistan ve Mısır ayrıca Akdeniz'de deniz altına döşenecek bağlantı kablolarıyla Mısır'dan AB ülkelerine elektrik ihracatını kolaylaştırması hedeflenen bir proje üzerinde de çalışıyor. Yunan Copelouzos şirketi öncülüğündeki projenin maliyetinin 3,5 milyar euroyu bulması bekleniyor.

İsrail açıklarında doğal gaz platformu Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Albatross Aerial Photgraphy

Deprem sonrasında yakınlaşma süreci

Türkiye ile Yunanistan arasında son olarak Ege'deki adaların silahlandırılması konusunda gerilim yaşanmış, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemiyle adalara askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından iki ülke arasında yakınlaşma sinyalleri verilmiş ve üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmişti.

2020 yılında Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle askeri çatışmanın eşiğine gelmiş, Yunanistan 2021 yılında Mısır ve Kıbrıs Cumhuriyetiile askeri iş birliği anlaşmalarına imza atmıştı. Ancak son dönemde Türkiye ile Mısır arasında da yakınlaşma adımları atıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, deprem sonrasında insani yardım malzemelerinin teslim töreni için 27 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederken Mevlüt Çavuşoğlu da Mart ayında 11 yıllık aranın ardından Mısır'ı ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu. Mısırlı Bakan Şukri'nin Atina'daki temaslarının ardından Ankara'ya geçmesi planlanıyor.

AP,DW/BK,JD

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