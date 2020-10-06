 Yunanistan′dan Türkiye′ye ″arama ve kurtarma sahası″ tepkisi | AVRUPA | DW | 18.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Yunanistan'dan Türkiye'ye "arama ve kurtarma sahası" tepkisi

Yunanistan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de arama ve kurtarma sorumluluk sahasını genişletmesine tepki göstererek, Türkiye'yi "kafa karışıklığı yaratmak ve insan hayatını tehlikeye atmakla" suçladı.

Türkei Marineübung Sea Wolf 2019 (picture-alliance/AA/T. T. Eroglu)

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de arama ve kurtarma sorumluluk alanını genişlettiğini duyurması, Ankara ile Atina arasındaki gerginliğe yeni bir boyut kattı.

Yunanistan Türkiye'nin arama ve kurtarma sahasını genişletmesine tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Ankara'nın bu adımla "kafa karışıklığı yarattığı ve insan hayatını tehlikeye attığı" belirtildi. Açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) göre 70 yıldan fazla süredir Ege Denizi'nde arama ve kurtarma çalışmalarının Yunanistan'ın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin bu adımla "Ege'deki keyfi ve yasa dışı taleplerinden oluşan kataloğa bir konu daha eklediği" ifade edildi.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik" ifadesini kullanmıştı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin denizlerdeki mevcut sorumluluk alanı ile buna yeni eklenen sahalara ilişkin de bir harita paylaştı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de arama ve kurtarma sahasının genişletilmesi ile Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Mikanos, Santorini veya Girit adalarına birkaç deniz mili mesafedeki acil durum mesajlarına yanıt verebilecek, gerektiğinde kazazedeleri kurtarabilecek.

Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanları nedeniyle yaşanan gerilimde, Atina Ankara'yı Doğu Akdeniz'de Yunan adaları yakınlarında yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Bu suçlamaları reddeden Türkiye ise doğal gaz arama çalışmalarını kendi kıta sahanlığı içinde yürüttüğünü savunuyor. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne destek veren Avrupa Birliği ise Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmesi halinde Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Griechenland Athen Premierminister Kyriakos Mitsotakis und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Mitsotakis: Doğu Akdeniz NATO'nun da sorunu 06.10.2020

Atina Doğu Akdeniz krizine NATO'nun daha fazla dahil olmasını istiyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz anlaşmazlığının sadece üç ülke arasında değil, NATO'nun da bir sorunu olduğunu söyledi.

EU-Sondergipfel | Angela Merkel

Almanya'da Türkiye bilmecesi 14.10.2020

Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi AB'de yaptırım yerine diyalog politikasını savunan Almanya'yı zora soktu. Yunanistan bugün başlayacak liderler zirvesinde yaptırımları yeniden gündeme getirecek.

Symbolbild EU Türkei Flagge

Brüksel'de Türkiye ve Doğu Akdeniz zirvesi 01.10.2020

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi, Türkiye ile ilişkileri görüşmek üzere Perşembe günü Brüksel’de toplanacak. Toplantı öncesi, tırmanışta olan gerilimi yatıştırıcı mesajlar geliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanlığı için Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışıyor

Kuzey Kıbrıs'ta seçim: Halk gerilim siyaseti istemiyor

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. "Türkiye'nin seçime müdahale ettiğine" ilişkin iddialar tartışılırken, Kuzey Kıbrıs'taki atmosferi uzman ve gazeteciler DW Türkçe'ye değerlendirdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  