Yunanistan'dan Türkiye'ye "arama ve kurtarma sahası" tepkisi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de arama ve kurtarma sorumluluk alanını genişlettiğini duyurması, Ankara ile Atina arasındaki gerginliğe yeni bir boyut kattı.

Yunanistan Türkiye'nin arama ve kurtarma sahasını genişletmesine tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Ankara'nın bu adımla "kafa karışıklığı yarattığı ve insan hayatını tehlikeye attığı" belirtildi. Açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) göre 70 yıldan fazla süredir Ege Denizi'nde arama ve kurtarma çalışmalarının Yunanistan'ın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin bu adımla "Ege'deki keyfi ve yasa dışı taleplerinden oluşan kataloğa bir konu daha eklediği" ifade edildi.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik" ifadesini kullanmıştı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin denizlerdeki mevcut sorumluluk alanı ile buna yeni eklenen sahalara ilişkin de bir harita paylaştı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de arama ve kurtarma sahasının genişletilmesi ile Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Mikanos, Santorini veya Girit adalarına birkaç deniz mili mesafedeki acil durum mesajlarına yanıt verebilecek, gerektiğinde kazazedeleri kurtarabilecek.

Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanları nedeniyle yaşanan gerilimde, Atina Ankara'yı Doğu Akdeniz'de Yunan adaları yakınlarında yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Bu suçlamaları reddeden Türkiye ise doğal gaz arama çalışmalarını kendi kıta sahanlığı içinde yürüttüğünü savunuyor. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne destek veren Avrupa Birliği ise Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmesi halinde Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe