 Yunanistan′dan Türkiye ile ilişkilerde ″yeni sayfa″ vurgusu | AVRUPA | DW | 15.08.2018

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AVRUPA

Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilerde "yeni sayfa" vurgusu

Türkiye'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye ettiği iki Yunan askeri ülkelerine döndü. Yunan Savunma Bakanı Kammenos, askerlerin serbest kalmasının, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmasını umduğunu belirtti.

Tahliye edilen askerleri karşılayanlar arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da vardı

Tahliye edilen askerleri karşılayanlar arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da vardı

Türkiye'de Mart ayından bu yana tutuklu olan ve "askeri casusluğa teşebbüs" suçundan yargılanan Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, Salı günkü tahliye kararının ardından Yunanistan'a döndü.

Başbakanlık jetiyle Yunanistan'a götürülen Mitretodis ve Kouklazis Selanik havalimanında askeri törenle karşılandı. Askerleri karşılayanlar arasında ailelerinin yanı sıra üst düzey Yunan yetkililer de vardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Katrougalos, "Bu, sevinç dolu bir gün. Ailelerinin sevincini paylaşıyoruz" dedi. Askerlerden Mitretodis ise, "Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, askerlerin serbest bırakılmasının, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmasını umduğunu belirtti. ERT televizyonuna konuşan Kammenos, "Uluslararası hukuka saygı gösterdiğimiz sürece, haklarımızın yararına barış içinde yaşayabiliriz" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras da Salı günü kararın ardından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin "dostluk, iyi komşuluk ve bölgedeki istikrara katkıda bulunacağını" söylemişti.

Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis

Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis

İlişkileri daha da germişti

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies sınır karakolunda görev yapan Mitretodis ile Kouklazis, 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti. Sınır askerlerince gözaltına alınan Mitretodis ve Kouklazis, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve Meriç Nehri yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

Ege'deki hava sahası ihtilafı ve Kıbrıs sorunu yüzünden uzun yıllardır iki ülke arasında devam eden gerginlik, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askerin Türkiye'ye iade edilmemesi ve Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerin serbest bırakılmaması nedeniyle daha da yükselmişti.

Edirne 2'inci Sulh Ceza Hakimliği dünkü duruşmada, iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Mitretodis ve Kouklazis'in avukatı Selin Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ihlali nedeniyle tutuklu bulunan askerlerin, tutukluluk süreleri göz önüne alınarak savcılık talebiyle tahliye edildiklerini belirtti.

Avrupa Birliği de askerlerin durumuna ilişkin endişelerini dile getirmiş ve Mitretodis ve Kouklazis'in serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu.

DW,AFP,dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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