 Yunanistan’dan Türk sınırına takviye polis | AVRUPA | DW | 27.05.2020

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AVRUPA

Yunanistan’dan Türk sınırına takviye polis

Yunanistan yeni sığınmacı akınına hazırlık kapsamında Türkiye ile sınırındaki devriyeleri artırma kararı aldı. Buna göre, sınıra 400 polis daha gönderilmesi planlanıyor.

Soldaten an der griechisch-türkischen Grenze (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim yaratan konuların başında gelen sığınmacı krizinde Yunan tarafından bir adım geldi.

Yunanistan Türkiye sınırındaki sığınmacı sorunu ile mücadele kapsamında Meriç nehrinin kuzey doğusuna 400 polis daha göndermeyi planlıyor. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Meriç Nehri bölgesinin kuzeydoğusuna önlem olarak 400 polisin gönderileceğini belirtti. 

Türk hükümetinin Şubat ayında İdlib'de Türk birliklerine yapılan saldırı sonrasında sınır kapılarından geçişin engellenmeyeceğini duyurması üzerine binlerce kişi Yunanistan sınırına yığılmıştı. 

Yunanistan sınırında ortaya çıkan sığınmacı krizi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex sınırdaki birimlerini artırmıştı. Sınır bölgesinde polis ve sığınmacılar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Yeni sığınmacı akını beklentisi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Atina'da "sınırlarda tekrar baskının artacağını" tahmin ettiklerini dile getirdi.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias "maalesef Türk yetkililerinin koronavirüs krizi sonrası sınır geçişlerinin engellenmeyeceği mealinde açıklamaları var" şeklinde konuştu.

Mayı ayı başında Die Welt gazetesinde yayınlanan bir haberde, Frontex'in kurum içi yazışması kaynak gösterilerek, Türkiye'de koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından Avrupa'ya yeni bir sığınmacı akını beklendiği belirtilmişti.

Yunanistan Mart ayındaki sığınmacı artışı sonrası bölgedeki tel örgüyü genişleteceğini açıklamış, ancak Ankara buna tepki göstermişti. Türkiye tel örgünün genişletilmesi konusunda görüşünün alınması gerektiğini savunuyor.

AFP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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