Yunanistan'dan Papa'ya Ayasofya çağrısı

Türkiye'nin Ayasofya’nın ibadete açma kararına Yunanistan’ın tepkisi sürüyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Papa Françeşko'ya Ayasofya tartışmasında devreye girmesi ve uluslararası ağırlığını koyması çağrısında bulundu. Yunan basınında çıkan haberlerde, Sakelaropulu'nun Papa ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Papa'ya Türkiye’nin kararından vazgeçirilmesi ve Ayasofya'nın tekrar müze haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu

Yunan basınına göre, Papa Françesko da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının siyasi olduğu konusunda Yunan Cumhurbaşkanı'nın görüşlerine katıldığını belirtti. Papa Françesko'nun konumu el verdiğince Ayasofya’nın tekrar müze haline getirilmesi için çalışacağını söylediği de aktarıldı.

İlk namaz için hazırlıklar sürüyor

Türkiye'de Danıştay'ın, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine yönelik kararı imzalamıştı. Yunanistan başta olmak üzere karara birçok ülke tepki göstermişti.

Ayasofya'da ilk namazı 24 Temmuz'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Sosyal mesafe kuraları uyarınca Ayasofya içerisinde sınırlı sayıda kişinin namaz kılmasına imkan verilecek.

Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı. Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.

KNA,DHA /SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe