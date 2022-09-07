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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos DendiasFotoğraf: Turkish Foreign Ministry/REUTERS
PolitikaYunanistan

Yunanistan'dan NATO ve BM'ye Türkiye mektubu

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ansızın gelebiliriz" açıklamalarıyla ilgili Yunanistan'ın Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO’ya mektup gönderdiği öğrenildi.

https://www.dw.com/tr/yunanistandan-nato-ve-bmye-t%C3%BCrkiye-mektubu/a-63045744

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Yunanistan Avrupa Birliği (AB), NATO ve Birleşmiş Milletler'e (BM) birer mektup göndererek Türkiye'nin tutumunu kınamalarını istedi. 5 Eylül tarihli mektuplar Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın imzasını taşıyor.

Mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Cumartesi günü yaptığı açıklamaların "açıkça tedit edici", "tahrik edici" ve "kabul edilemez" olduğu belirtildi. "Türk Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna yapılan bu açıklamalar izaha gerek duymuyor: Bunlar sebepsizdir, kabul edilemez ve Yunanistan ile Yunan halkına karşı bir hakarettir" denildi.

Reuters'in haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e gönderilen mektupta "Türkiye'nin tavrı NATO'nun birlik ve bütünlüğünü istikrarsızlaştırıcı bir etkendir, ittifakın güney kanadını bir kriz durumunda zayıflatmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022 açılış töreninde yaptığı konuşmada Yunanistan'a yüklenmiş "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma" demişti.

Avrupa Birliği'nin tepkisi

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano bunun üzerine Pazartesi günü günlük basın toplantısında "Türkiye'nin siyasi liderliğinin Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı bu düşmanca açıklamalarından haberdarız. Bunlar ciddi endişe kaynağıdır" tepkisini göstermişti. Stano "Türkiye'den gerilimi tırmandırıcı söylemlerden kaçınmasını ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye çalışmasını bekliyoruz, tersini değil" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluFotoğraf: Cem Ozdel/AA/picture alliance

Çavuşoğlu'nun mektubu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye de 1 Eylül tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Ege sorunlarına ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderdi.

Mektupta Yunanistan'ın eylemlerinin "hukuksuz olduğu" ve Atina'nın Ege'de "maksimalist taleplerde" bulunduğu kaydedildi. Yunanistan'ın, Ege'deki kara sularının genişliğinin 6 deniz mili olmasına rağmen, 10 deniz mili hava sahasına sahip olduğunu iddia ettiği vurgulanırken Yunanistan'ın başka hiçbir ülke tarafından tanınmayan, örtüşmeyen kara suları ve hava sahası sınırlarına sahip dünyadaki tek ülke olduğu belirtildi.

Yunanistan diplomatik kaynakları ise Türkiye'nin gönderdiği bu mektupların "gerçekliği çarpıttığı", sunulan argümanların "dayanaksız" olduğu ve "uluslararası hukuk prensipleriyle çeliştiğini" ileri sürdü.

Reuters, AFP, DW / EC, JD

 

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