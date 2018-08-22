 Yunanistan′dan iltica talep eden Türklerin sayısında artış | Avrupa | DW | 27.08.2018

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Avrupa

Yunanistan'dan iltica talep eden Türklerin sayısında artış

Yunanistan'da iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı artıyor. 2018'in ilk ayından Temmuz sonuna kadar bin 839 Türk Yunanistan'da iltica talebinde bulundu.

Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşlarında artış yaşanıyor

Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşlarında artış yaşanıyor

Yunanistan'a giriş yaparak iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısında artış yaşanıyor. Yunan medyası, Temmuz ayında 687 Türk vatandaşının iltica talebiyle resmi makamlara başvurduğunu bildirdi.

Yunanistan'ın iltica dairesi, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra ülkeye iltica eden Türklerin aniden arttığını bildirdi. 2015 yılında Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunan Türkiye vatandaşı sayısı 43'iken, bu sayı 2016'da 189'a, 2017 yılında ise bin 827'e çıkmıştı. 2018'in Ocak ile Temmuz ayları arasında bin 839 Türk, Yunan makamlarından iltica hakkı talep ederken, sadece Temmuz ayında iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 687 olarak kaydedildi.

Yunan sahil güvenlik teşkilatından bir yetkili Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada Yunanistan'a giriş yapan Türkiye vatandaşı sayısının iltica başvurularından çok daha fazla olduğunu söyledi. Yetkili, Türklerin Yunanistan üzerinden başka Avrupa ülkelerine geçtiklerini belirtti.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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