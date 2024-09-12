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Yunanistan'dan doğurganlığı artırmak için önlemler paketi

12 Eylül 2024

Yunan hükümeti doğum oranlarındaki hızlı düşüşe karşı vergi indirimleri, ücret zamları ve çeşitli teşvikler içeren önlemler paketi açıkladı.

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Yeni doğmuş olan dört bebek
Sembol fotoğrafFotoğraf: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Avrupa'da doğum oranının en düşük olduğu ülkeler arasında yer alan Yunanistan, doğumları özendirmek için yeni önlemler paketi açıkladı.

Aile, içişleri, maliye ve sağlık bakanlıklarının bugün ortaklaşa açıkladığı önlemler, kreşler için mali destek, vergi indirimleri, 2025'ten itibaren asgarî ücrete ve emekli maaşına zam ve sosyal ödeneklerle katılım paylarının azaltılması gibi teşvikler içeriyor. Ayrıca genç çiftler için uygun barınma olanakları sağlanması, yapay döllenme için mali yardım ve göçmenlerin iş gücüne entegrasyonu da planlar arasında.

Yunanistan'da on yılı aşkın süre etkili olan ekonomik kriz, göç ve gençler arasında çocuk yapma isteğinin azalması, doğum oranlarında ciddi düşüşe neden oldu. Durumu "ulusal tehdit" ve emeklilik sistemi açısından "saatli bomba" diye nitelendiren Başbakan Kiryakos Mitsotakis, doğum oranlarını artırmaya yönelik önlemler için yılda yaklaşık bir milyar euroya yakın kaynak ayırmasına rağmen doğum oranları 2022'de en düşük seviyeye geriledi.

"Sadece teşviklerle çözülemeyeceği açık"

Ancak açıklanan önlemlerin demografik soruna çare olacağı konusunda uzmanlar gibi hükümet yetkilileri de şüpheli. Önlemlerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Maliye Bakan Yardımcısı Thanos Petralyas, demografik sorunun sadece teşviklerle çözülemeyeceğinin açık olduğunu belirterek eğitim ve sağlık sistemlerinin geliştirilmesine, gelirlerin artırılmasına ve iş-özel yaşam dengesinin iyileştirilmesine de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Doğum oranlarındaki düşüş, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de önemli bir sorun. Fransa, İtalya, Norveç, İspanya gibi çeşitli Avrupa ülkeleri doğum oranlarını artırabilmek için yılda milyarlarca euro kaynak ayırmalarına rağmen önemli bir başarı kaydedemedi.

Yunanistan'ın önde gelen demografi uzmanlarından Byron Kotzamanis, açıklanan önlemlerin önemli bir etki yaratmayacağı öngörüsünde bulunarak sorunu temelinden çözmek için farklı politikalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Kotzamanis, öncelikle gençlerin ülkede kalmasını ve ülkeyi terk edenlerin geri dönüşünü teşvik edecek önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yunanistan'da 1,32, Türkiye'de 1,51 çocuk

AB Komisyonunun 2022 yılı verilerine göre 27 AB ülkesinde ortalama canlı doğum sayısı kadın başına 1,46 çocuk düzeyinde. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre kadın başına en yüksek doğum sayısı 1,79 çocukla Fransa'da, 1,08 çocukla Malta'da kaydedildi.

Yunanistan'da ise 1970'de 2,40 olan kadın başına çocuk sayısı 2022 itibarıyla 1,32 çocuğa gerilemiş durumda. Türkiye'de de kadın başına düşen doğum sayısı yıllardır azalma eğiliminde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2001 yılında 2,38 olan kadın başına çocuk sayısı 2023 itibarıyla 1,51'e geriledi.

 

DW,rtr / BK,ET

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