 Yunanistan′dan Almanya′ya Libya konferansı sitemi | DÜNYA | DW | 16.01.2020

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DÜNYA

Yunanistan'dan Almanya'ya Libya konferansı sitemi

Yunanistan, Berlin'de düzenlenecek Libya konferansına davet edilmemesine tepki gösterdi. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, "Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını" anlayamadıklarını söyledi.

Yunanistan ve Almanya dışişleri bakanları Nikos Dendias ve Heiko Maas

Yunanistan ve Almanya dışişleri bakanları Nikos Dendias ve Heiko Maas

Yunanistan'ın Berlin'de 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan Libya konferansına davet edilmemesi Atina'nın tepkisine yol açtı.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu duruma şaşırdıklarını belirterek "Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlamıyoruz" dedi.

Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Yunan bakan, "Organizatörlere en iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Atina, Berlin'deki konferansa katılmak için geçtiğimiz günlerde talepte bulunmuştu. Ancak Yunanistan, Alman hükümetinin konferans için Berlin'e davet ettiği ülkeler arasında yer almadı.

Yunanistan özellikle Türkiye ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Doğu Akdeniz'le ilgili imzaladığı münhasır bölge ve güvenlik mutabakatlarına yönelik tepkisini masaya getirmek için Berlin'deki konferansta yerini almak istiyordu.

Davetli ülkeler

Alman hükümeti, Berlin'deki Libya konferansına ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'ni davet etmişti. Konferansa, Libya'da çatışan iki tarafı temsil eden Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter de davet edildi.

Konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Guterres'ten destek çağrısı

Zirveye katılacak olan isimlerden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm uluslararası kamuoyunu Berlin'deki Libya konferansına destek vermeye çağırdı. New York'ta yaptığı açıklamada, tüm BM üyesi ülkeleri ve bölgesel örgütleri konferansa ciddi destek vermeye davet eden Guterres, Libya'da çatışan taraflara da mevcut ateşkesin korunması için "yapıcı" davranmaları çağrısında bulundu.

DW,dpa,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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