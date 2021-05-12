Yunanistan'dan AB'ye: Göçmenlerin baskı aracı olmasına izin verme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Avrupa Birliği'ni (AB) baskı altına almak için göçmen ve mültecileri kullandığını söylediği ülkelerle ilişkilerde "çok, çok sert” olunması gerektiği konusunda AB ülkelerine çağrıda bulundu.

Avrupa Sınır Koruma Ajansı'nın (Frontex) Başkanı Fabrice Leggeri ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Başbakan Mitsotakis, "Göçmen ve mültecilerin, genel olarak Avrupa Birliği üzerinde baskı oluşturmak için jeopolitik bir piyon olarak kullanılması anlaşılamaz” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Mitsotakis, Türkiye'den Yunanistan'a deniz yoluyla daha az göçmenin geçmesini sağlamak adına Ankara'ya çağrıda bulundu. Mitsotakis ayrıca Türkiye'ye çağrı yaparak Yunan adalarında olan ve iltica talepleri reddedilen yaklaşık bin 500 kişiyi almasını istedi. Mitsotakis, bunun "iş birliğimizi güçlendirmenin çok önemli bir ilk adımı” olacağını söyledi.

Yunanistan, son yıllarda Ortadoğu, Asya ve Afrika'da savaştan ve yoksulluktan kaçan insanlar için AB'ye erişmek için popüler bir giriş ülkesi oldu. Yunanistan ile Türkiye'nin komşu olması ve Yunan adalarının Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle Yunanistan'a yasa dışı bir şekilde geçen göçmenlerin çoğu Türkiye'den yola çıkıyor.

Türkiye geçen sene şubat ayında sınır kapılarını Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara açmıştı. Kapıların açılması üzerine binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına yığılmıştı. Sınırda yaşanan olaylar Türkiye ile Yunanistan ve AB arasında krize neden olmuştu.

Türkiye, bazı yardım kuruluşları ve insan hakları dernekleri Yunanistan'ı Ege Denizi'nde sığınmacı botlarını yasa dışı bir biçimde Türkiye karasularına itmekle suçluyor. Yunanistan ise bu iddiaları reddediyor.

AP,DW /DÇÜ,JD

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