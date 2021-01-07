 Yunanistan′dan 12 mil açıklaması | AVRUPA | DW | 11.01.2021

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AVRUPA

Yunanistan'dan 12 mil açıklaması

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararı önümüzdeki hafta meclis gündemine geliyor. Hükümet sözcüsü Ege'ye atıfla, "diğer egemenlik alanlarında da bu hakkı saklı tuttuklarını" söyledi.

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Yunanistan, batı kıyılarındaki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma planlarında son aşamaya yaklaştı. Hükümet sözcüsü Hristos Tarantilis, İyon Denizi'ndeki kara sularının 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısının bu hafta mecliste görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Tarantilis, "Bu tarihi bir karar. Yunanistan bu bölgede kara sularını 12 mile çıkarıyor ve 1947'den beri ilk kez topraklarını genişletiyor. Helen Cumhuriyeti, diğer egemenlik alanlarında da haklarını kullanma hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

Türkiye için savaş sebebi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ağustos ayında yaptığı açıklamada ülkesinin İyon Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarma planını açıklamış, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'nin 1995 yılında aldığı karara atıfla Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bu yönde bir adım atması durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını bildirmişti.

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Türk ve Yunan sahil güvenlik teknelerinin Kardak kayalıkları yakınında hafifçe sürtüştüğü bildirildi. Olayın balıkçılık haklarıyla ilgili bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtiliyor.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de anlaşmazlık içinde olan Yunanistan, İsrail'le bir savunma anlaşması yaptı. Yunanistan, İsrail'den eğitim uçakları alacak ve Yunan hava kuvvetlerinin eğitimi için bir uçuş okulu kurulacak.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde yakınlaşan İsrail ve Yunanistan savunma işbirliğini de geliştiriyor. İsrailli konsorsiyum, stratejik öneme sahip askeri araç üreticisi ELVO’nun en büyük hissedarı oldu.

Eylül ayında dev savunma programı açıklayan Yunanistan, Fransa'dan alınacak Rafale savaş uçakları için 2,3 milyar euro ödeneceğini bildirdi. Atina Kasım ayında da 24 adet F-35 için ABD'ye resmi başvuruda bulunmuştu.

Yunanistan’ın savunma bütçesinin 2020’nin beş katına çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı parlamentodan geçti. Bu rekor artışa Türkiye’yle yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği gerekçe gösterildi.

Yunanistan, Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamak için ABD'den F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. ABD, S-400 krizi nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşayan Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor. Mayıs ayından itibaren askerlik süresi 9 yerine 12 ay olacak, asker sayısı da artırılacak.

Yunan Savunma Bakanı hafta sonunda açıklanan dev silahlanma programının 10 milyar euroya mal olacağı yönündeki haberlerle ilgili "Alışveriş çılgınlığı içinde değiliz. Ödemeler zamana yayılacak" dedi, ama rakam vermedi.

Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini genişletecek anlaşma Yunan parlamentosunda kabul edildi. Anlaşmayla Dedeağaç dahil üç üste ABD ve NATO ile ortak faaliyetlerin artırılması öngörülüyor.

Yunanistan İyon Denizi'nde İtalya ve Arnavutluk ile komşu olmasına rağmen kara sularının 12 mile çıkarılması Ege Denizi'ndeki hak iddialarını da gündeme getirecek. Yunanistan, 1982 yılında imzalanan ve taraf olduğu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıfla Ege'de de kara sularını 12 mile çıkarabileceğini savunuyor. Sözleşmenin 3'üncü maddesi, sözleşmeye taraf ülkelerin kara sularının genişliğini 12 deniz milini aşmayacak şekilde tespit etme hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye ise Sözleşme'ye taraf değil.

Çavuşoğlu'na yanıt: Elimize henüz davet ulaşmadı

Diğer yandan Yunanistan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkla ilgili olarak istikşafi görüşmelere yeniden başlama çağrısına yanıt verdi. Yunan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'den henüz bu yönde bir davet alınmadığı belirtilerek kıta sahanlığı dahil olmak üzere egemenlik haklarıyla ilgili görüşmelere hazır olunduğu kaydedildi.

Bakanlık sözcüsü Aleksandros Papaioannu, "Yunanistan, Türk tarafından gelecek, Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesi konusunda bu tür bir davete uluslararası hukuk uyarınca yanıt verecektir" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu'nun daveti

İki ülke arasında son tur istikşafi görüşmeler 2016 yılında sona ermişti. Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada "Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Ev sahibi ülke biziz. Tarihini bu müzakereleri yürüten arkadaşlarımız Yunanistan’daki muhatapları ile belirleyecektir. Ama biz bugünden itibaren hazırız. Bu ilk görüşmeden sonra da Edi Rama'nın daveti üzerine yine Tirana'ya giderek Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile de görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler de bu ay içinde başlar" demişti.

Yunanistan'da zorunlu askerlik süresi uzatılıyor

Öte yandan Doğu Akdeniz'de doğal gaz keşif ve sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan savunma harcamaları ve ordu reformuna da hız verdi. Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan'da Mayıs ayından itibaren zorunlu askerlik süresininbir yıla çıkarılması, asker sayısının da 100 bin'den 133 bine yükseltilmesi planlanıyor.

Başbakan Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı yaklaşık 11,5 milyar euroluk savunma programı kapsamında Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağının alımının bu hafta meclisin onayına sunulması bekleniyor. Program çerçevesinde dört yeni fırkateyn satın alınması, dört mevcut fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de  envantere katılması planlanıyor. Yunan hükümeti ayrıca beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor.

AP,rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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