  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Griechenland Mitsotakis Karte Türkei
Fotoğraf: Ülkü Ocakları
PolitikaTürkiye

Yunanistan'dan Ülkü Ocakları'nın haritasına sert tepki

20 dakika önce

MHP liderinin fotoğraf çektirdiği, Yunan adalarını Türkiye'ye ait gösteren haritaya Atina'dan tepki geldi. Başbakan Mitsotakis, "Rüya mı, resmi politika mı? Erdoğan küçük ortağıyla ilgili tutumunu netleştirmeli" dedi.

https://www.dw.com/tr/yunanistandan-%C3%BClk%C3%BC-ocaklar%C4%B1n%C4%B1n-haritas%C4%B1na-sert-tepki/a-62433768

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ege ve Akdeniz'deki Yunan adalarını Türkiye'ye ait gibi gösteren, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutarken fotoğraf çektirdiği haritaya tepki gösterdi.

Bahçeli ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın haritayla birlikte yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bahçeli'yle ilgili tavır almaya çağırdı.

Mitsotakis mesajında, "Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsini Türkiye almış. Aşırılıkçıların hararetli bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yine bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin tutumunu netleştirmeli" ifadelerini kullandı.

Atina'nın tepkisini çeken harita, Bahçeli'ye pazar günü Ülkü Ocakları'nı ziyareti sırasında hediye edilmişti. Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım haritanın yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından yayınlayarak, "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi Bayram sabahında Ülkü Ocakları Genel Merkezimize teşrif ederek ziyarette bulundu. Ziyaretlerinde 'Denizlerdeki Misak-ı Millimiz' adlı çalışmamızı sunduk" mesajını paylaşmıştı.

Atina ile Ankara arasındaki gerilim hava sahası ihlali, Ege Denizi'ndeki adaların silahlandırılması ve Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri gibi sorunlar nedeniyle devam ediyor. Mitsotakis geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadaTürkiye'yi "sürekli devam eden saldırgan bir tutum içerisinde olmakla" suçlamıştı. Mitsotakis "Türkiye'nin emperyalist fantezileri yeniden canlandırmaya çalıştığını" belirterek "Yunanistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sorgulanmasına izin verilmeyeceğini" söylemişti.

Ankara, Atina'yı Türkiye kıyılarına yakın Yunan adalarını silahlandırarak mevcut anlaşmaları ihlal etmekle suçluyor. Yunanistan adalara Türkiye'nin müdahale etmesi halinde askeri açıdan adalarının savunmasız kalacağı endişesiyle buna itiraz ediyor.

DW / GY, EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Yunanistan ABD'den F-35 satın almak için başvuruda bulundu

Yunanistan ABD'den F-35 satın almak için başvuruda bulundu

Yunanistan, ABD’den F-35 savaş uçaklarından oluşan bir filo satın almak için resmi talepte bulundu. Yunan yetkililer filoda 20 uçak olacağını söyledi.
Politika
1 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Avrupa Konseyi binası

Kavala kararı: Üçlü mekanizma devreye girecek

Hukuk devleti ilkesi
27 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Macron'un Uber yöneticileriyle yaptığı yazışmalar ortaya çıktı

#UberFiles: Macron'un gizli rolü ifşa oldu

#UberFiles: Macron'un gizli rolü ifşa oldu

Politika
22 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Uber Erdoğan'a ulaşmak için kimlerle görüştü?

Uber Erdoğan'a ulaşmak için kimlerle görüştü?

Ekonomi
22 saat önce
Ukrayna'nın görevden alınan Berlin büyükelçisi Andriy Melnik

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik görevden alındı

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik görevden alındı

Politika
10 Temmuz 2022
İspanya

Avrupa'da su krizi tırmanıyor

Avrupa'da su krizi tırmanıyor

Doğa ve Çevre
10 Temmuz 2022

Euro düşmeye devam ediyor

Euro düşmeye devam ediyor

Ekonomi
9 Temmuz 2022
Ankara'da bir eczane

Eczacılar: Yeni kararname çözümün çok uzağında

Eczacılar: Yeni kararname çözümün çok uzağında

Sağlık
9 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön