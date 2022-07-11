Yunanistan'dan Ülkü Ocakları'nın haritasına sert tepki

MHP liderinin fotoğraf çektirdiği, Yunan adalarını Türkiye'ye ait gösteren haritaya Atina'dan tepki geldi. Başbakan Mitsotakis, "Rüya mı, resmi politika mı? Erdoğan küçük ortağıyla ilgili tutumunu netleştirmeli" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ege ve Akdeniz'deki Yunan adalarını Türkiye'ye ait gibi gösteren, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutarken fotoğraf çektirdiği haritaya tepki gösterdi.

Bahçeli ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın haritayla birlikte yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bahçeli'yle ilgili tavır almaya çağırdı.

Mitsotakis mesajında, "Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsini Türkiye almış. Aşırılıkçıların hararetli bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yine bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin tutumunu netleştirmeli" ifadelerini kullandı.

Atina'nın tepkisini çeken harita, Bahçeli'ye pazar günü Ülkü Ocakları'nı ziyareti sırasında hediye edilmişti. Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım haritanın yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından yayınlayarak, "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi Bayram sabahında Ülkü Ocakları Genel Merkezimize teşrif ederek ziyarette bulundu. Ziyaretlerinde 'Denizlerdeki Misak-ı Millimiz' adlı çalışmamızı sunduk" mesajını paylaşmıştı.

Atina ile Ankara arasındaki gerilim hava sahası ihlali, Ege Denizi'ndeki adaların silahlandırılması ve Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri gibi sorunlar nedeniyle devam ediyor. Mitsotakis geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadaTürkiye'yi "sürekli devam eden saldırgan bir tutum içerisinde olmakla" suçlamıştı. Mitsotakis "Türkiye'nin emperyalist fantezileri yeniden canlandırmaya çalıştığını" belirterek "Yunanistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sorgulanmasına izin verilmeyeceğini" söylemişti.

Ankara, Atina'yı Türkiye kıyılarına yakın Yunan adalarını silahlandırarak mevcut anlaşmaları ihlal etmekle suçluyor. Yunanistan adalara Türkiye'nin müdahale etmesi halinde askeri açıdan adalarının savunmasız kalacağı endişesiyle buna itiraz ediyor.

DW / GY, EC