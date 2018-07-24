Yunanistan'daki yangınlarda kundaklama şüphesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e ulaştı.Aynı zamandahala kendilerinden haber alınamayan onlarca kişi olduğu bildirildi. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Toskas, yangının bir suç eylemi olabileceğini belirtti.

Toskas Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğine dair "ciddi işaretler" bulunduğunu ifade etti. Toskas, görgü tanıklarının ifadeleri olduğunu ancak bunları teyit edemediklerini belirtti.

Kanıtların yargıya teslim edildiğini belirten bakan yardımcısı, Mati'de başlayan yangının yayılmasında hava şartlarının ve iklim değişikliğinin etkilerinin önemli payı olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyen Toskas, soruşturmaya gölge düşürmek istemediğini söyledi.

Mati

Bakan yardımcısı yangının "büyük kayıplara" yol açtığını belirtti. Toskas, Başbakan Tsipras'a, "hatadan dolayı değil ancak belirli gerekçeler nedeniyle" istifasını sunduğunu ancak Tsipras tarafından kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.

DNA testleriyle kimlik tespiti

Yangının ardından kayıp onlarca kişi aranmaya devam ediyor. Adli tıp uzmanı İlias Bojiokas, kurban ve kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri topladıklarını belirterek, gelecek günlerde sonuçları elde edeceklerini ifade etti.

Bojiokas cesetlerin büyük bölümünün kömürleşmiş olduğunu belirterek DNA testlerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

DW,dpa,AFP/GA,BÖ

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