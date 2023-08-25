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Yunanistan'daki yangınlarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı

25 Ağustos 2023

Yunanistan hala alevlerle boğuşurken yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği belirtildi. Ülkenin iç kesimleri ve Atina için ise Cuma günü yüksek yangın riski bulunduğu kaydedildi.

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Parnitha Dağı da büyük bir yangının yaşandığı bölgelerden. Fotoğraf: Nicolas Economou/REUTERS

Yunanistan'da ülke geneline yayılan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Yunan itfaiyesi, kuzeyde Türkiye sınırındaki Meriç Bölgesi'nde bir erkek cesedinin daha bulunduğunu açıkladı. Hafta başında aynı bölgede göçmen olduğu düşünülen 2'si çocuk 19 kişinin daha cesedi bulunmuştu. Meriç Bölgesi'nin Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde sığınmacılar tarafından yoğun olarak kullanılan bir rota olması nedeniyle yerel sınır muhafızları, daha fazla sığınmacının bölgede yangınların ortasında mahsur kalmış olabileceği uyarısında bulundu. 

Pazartesi günü de Atina'nın kuzeyindeki Boeotia'da çıkan bir başka yangında yaşlı bir çobanın hayatını kaybettiği belirtilmişti. 

Yunanistan'ın en zor yılı

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunanistan'ın meteorolojik verilerin toplanmaya başlanmasından bu yana hava koşulları açısından en zor yıla şahit olduğunu ifade etti. Marinakis, geçen hafta boyunca itfaiye güçlerinin 516 yeni yangınla mücadele etmek zorunda kaldığını kaydetti. Yangınlarda birinci haftaya girilirken Cumartesi gününden bu yana alevler altında olan Meriç Bölgesi'nin hala müdahale ekipleri için en zorlu bölge olduğu belirtiliyor. Yunan İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Yiannis Artopios, devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, bölgenin hala en aktif yangın bölgesi olduğunu ifade etti.

Söz konusu yangının, Avrupa'da yırtıcı kuşların en yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Dadya ormanlık alanının büyük ölçüde kül olmasına neden olduğu kaydedildi. 2000 yılından bu yana Avrupa Birliği içinde yaşanan ikinci en büyük yangın olan Dedeağaç'taki orman yangınlarının ise 2023 yılında kayıtlara geçen en büyük yangın olduğu belirtildi. 

Artopios, Atina yakınlarındaki Parnitha Dağı'nda çıkan bir başka tehlikeli yangının ise kontrol altına alındığını söyledi. Boeotia'da üçüncü bir büyük yangının devam ettiği ancak yangınla mücadele koşullarının iyileştiği kaydedildi. Yunanistan’ın iç kesimleri ve Atina için de Cuma günü yüksek bir yangın riski bulunduğu belirtiliyor.

Griechenland | Waldbrände
Meriç Bölgesi'ndeki yangınlarda 19 kişinin cansız bedeni bulundu.Fotoğraf: Alexandros Avramidis/REUTERS

Yangınların nedeni kundaklama 

Yunan yetkililer, son birkaç gün içinde ülkede eş zamanlı olarak yaşanan yangınlardan kundakçıların sorumlu olduğunu belirtiyor. Artopios, kundaklamalarla ilgili soruşturmalara ulusal istihbarat servisinin de müdahil olduğunu ifade etti. Perşembe günü, 45 yaşındaki bir adamın kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. 

Ulusal Gözlemevi'nin tahminlerine göre, ülke çapındaki yangınlar Çarşamba gününe kadar 2023 yılında Yunanistan genelinde 30 bin dönümden fazla arazinin yok olmasına neden oldu. Avrupa Orman Yangınları Gözlemevi'ne göre bu yıl yanan alan, 2006'dan bu yana yanan yıllık ortalama alanın ise üç katı.

AFP/SÖ,BK

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