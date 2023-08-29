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FelaketYunanistan

Batı Trakya'daki orman yangını AB tarihinin en büyüğü

29 Ağustos 2023

AB, yangın söndürme filosundaki uçak ve helikopterlerin yarısını Yunanistan'a gönderdi. Brüksel bu ülkenin yangının, AB'de şimdiye dek kayıt altına alınan en büyük orman yangını olduğunu duyurdu.

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Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Dadia Ulusal Parkı'nda 11 gündür devam eden yangınla mücadele için aralıksız sefer yapan bir yangın söndürme uçağı - (24.08.2023)
Fotoğraf: Sakis Mitrolidis/AFP

Yunanistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan yangınlarla mücadele sürerken, Avrupa Birliği (AB) bu boyutta büyük bir orman yangının AB içinde ilk kez yaşandığını duyurdu. AB Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari Brüksel'de yaptığı açıklamada, Dedeağaç yakınlarındaki Dadia Ulusal Parkı'ndaki yangının söndürülmesi için AB'nin yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin neredeyse yarısını seferber ettiğini söyledi. Sözcünün verdiği bilgiye göre halihazırda 11 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Yunanistan'a gönderilmiş durumda. Bunun yanı sıra AB'den 407 itfaiyeci de Yunan meslektaşlarına yangınlarla mücalede destek sunuyor.

Dadia'daki yangın kontrol altına alımadı

Yunan İtfaiyesi, 11 gündür bu büyük yangınla mücadele ediyor. Yunan yetkililerin verdiği bilgiye göre yırtıcı kuşlar ve diğer hayvanların yaşadığı Dadia Ulusal Parkı'ndaki yangın bugün itibarıyla hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil. Yangının on kilometre uzunluğunda bir hat üzerinde devam ettiği bildiriliyor. Halihazırda bölgede 475 itfaiye eri, yüzlerce itfaiye aracı, altı yangın söndürme uçağı ve dört helikopterle yangınları söndürme çabaları devam ediyor.

Yetkililer, Dadia Ormanı'nda şu ana dek 810 kilometrekarelik bir alanın yandığını ve bunun New York kentinin kapladığı alandan daha büyük olduğunu dile getirdi. 

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Dadia Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınında tamamen yanmış olan ormanlık alan ve ortasından geçen toprak yol
Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Dadia Ulusal Parkı'nda 11 gündür devam eden yangın şu ana dek 810 kilometrekarelik bir alanı kül ettiFotoğraf: Achilleas Chiras/AP/picture alliance

AB yangın söndürme filosunu genişletmek istiyor

AB'nin yangın söndürme filosunda 24 uçak ve dört helikopter bulunuyor. Bu uçak ve helikopterler üye ülkelerce Birlik'e verildi ve AB üyesi ülkelerde çıkan yangınlarda kullanılıyor. Brüksel, yangın söndürme filosuna 12 uçak ya da da helikopter daha eklemeyi planlıyor. Bu uçak ve helikopterlerin AB tarafından finanse edilmesi ve 2030 yılına kadar kullanıma hazır edilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Ujvari, "Yangınların giderek kötüleştiğini biliyoruz" diyerek, yangın söndürme filosunun genişletilmesi gerektiğine atıfta bulundu. AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ise orman yangınlarından etkilenen ülkelere yangınla mücadele için ekipman gönderilmesinin "Kriz dönemlerinde hızlı ve etkili ortak önlemlerin alınması için sergilenen çabayı gösterdiğini" belirtti.

Yunanistan'da bu yıl çok sayıda büyük ve ölümlere de yol açan orman yangınları çıktı. Dadia ormanlık alanında aralarında çocukların da bulunduğu 19 sığınmacının cesedine ulaşılmıştı. Bu yılın başından beri toplam 12 bin hektarlık alan yandı. Yunan hükümeti bu yangınlara küresel iklim değişikliğinin sebep olduğuna dikkat çekiyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Dadia Ulusal Parkı'ndaki yangının yanı sıra Atina'nın kuzeyindeki Parnita Dağı yakınlarındaki yangın da endişeye yol açıyor. "Atina'nın akciğerleri" olarak nitelendirilen bölgedeki yangına karşı 260 itfaiyeci, 77 yangın söndürme aracı ve bir helikopterle mücadele devam ediyor. 

 

AFP / HT,ET

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Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Dadia Ulusal Parkı'nda 11 gündür devam eden yangınla mücadele için aralıksız sefer yapan bir yangın söndürme uçağı - (24.08.2023)

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