  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaAvrupa

Yunanistan'daki sığınmacı trajedisi önlenebilir miydi?

21 dakika önce

Atina, Mora Yarımadası açıklarında 78 sığınmacının hayatını kaybettiği tekne kazasına zamanında müdahele etmediği yönündeki eleştirileri geri çeviriyor. Yardım örgütleri ise trajedinin önlenebilir olduğu görüşünde.

https://p.dw.com/p/4ShLh
Kazadan kurtulan Suriyeli Fedi'nin kardeşi Muhammed'le Kalamata'da yeniden kavuştuğu an objektiflere böyle yansıdı. Fotoğraf: Stelios Misinas/REUTERS

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da meydana gelen trajedinin önlenebilirliğine ilişkin soru işaretlerine yanıt aranıyor. En az 78 sığınmacının hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de kayıp olduğundan şüphelenilen tekne kazasına yönelik Yunan Sahil Güvenliği ve hükümet yetkilileri, sığınmacıları taşıyan teknenin Salı günü öğleden sonra Avrupa Sınır Koruma Ajansı (Frontex) tarafından fark edildikten sonra devriye tekneleri ve yakınlardaki kargo gemilerince izlemeye alındığını kaydetti. Balıkçı teknesinin, Malta bayraklı bir başka gemiden erzak ve su almak için kısa süreliğine durduğu, ancak teknede bulunan birinin telsiz telefon aracılığıyla daha fazla desteğe ihtiyaç duymadıklarını ve teknedekilerin İtalya rotalı yolculuğa devam etmede ısrarcı olduğunu bildirdiği öne sürüldü.

Yunan Sahil Güvenliği, kaza günü saat 12.30 ile 18.00 arasında balıkçı teknesiyle defalarca iletişim kurulduğunu belirterek, "İtalya'ya doğru devam etmek istediklerini ve Yunanistan'dan yardım istemediklerini defaatle tekrarladılar" ifadelerini kullandı.

Saat 22.40 sularında teknenin Atina‘ya motor arızası yaşandığını bildirdiği ve teknenin durduğu belirtildi. Yakınlarda bulunan bir Yunan devriye teknesinin hemen harekete geçerek sorunu tespit etmek üzere balıkçı teknesine yaklaşmaya çalıştığı, bundan 24 dakika sonra, saat 02.19'da ise teknenin battığının bildirildiği ileri sürüldü.

Tsipras'tan 'sığınmacılar yardım istemedi' iddiasına yalanlama

Yunan hükümet Sözcüsü Ilias Siakantaris, teknede yaklaşık 750 kişinin bulunduğuna dair henüz teyit edilmemiş raporlar bulunduğunu ifade ederken Atina, daha erken müdahele edilseydi trajedinin önlenebileceğine ilişkin eleştirileri geri çevirdi. Sahil Güvenliği Sözcüsü, "İçinde bu kadar fazla insanın bulunduğu bir tekneyi, işbirliği olmadan zorla başka yöne çeviremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Kalamata'ya getirilen kazazedelerle konuştuğunu belirten Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Tsipras ise sığınmacıların yardım istediklerini söylediklerini aktardı. Perşembe günü yayımlanan bir videoda da bir sığınmacının Tsipras'a Yunan Sahil Güvenliği'nin tekneyi aşırı hızla çekmeye çalışmasının ardından teknenin alabora olduğunu söylediği görülüyor. Syriza lideri, videoda sığınmacıya "Yani Yunan sahil güvenliği sizi sürüklemek için bir halat kullandı ve bu şekilde battınız?" sorusunu yöneltiyor.

Hükümet Sözcüsü Siakantaris ise tekneyi "stabilize etmek için" bir halat atıldığını ancak sığınmacıların yardımı geri çevirerek İtalya'ya gitmek istediklerini söylediklerini öne sürdü.

Sığınmacılar için bir acil yardım hattı girişimi olan AlarmPhone ise Salı günü 15:20 sularında kaptanın tekneyi terk ettiğini, ondört dakika sonra da göçmenlerin teknenin aşırı kalabalık olduğunu ve yalpalamaya başladıklarını ilettiklerini aktardı.

Örgüt ayrıca göçmenlerin Atina hakkındaki yaygın kötü muamele ve geri itme iddiaları nedeniyle, Yunan makamları tarafından yakalanmaktan korktuklarını kaydetti.

BM: Atina'nın açıklamaları mantıklı değil

Birleşmiş Milletler Mülteciler (BM) Yüksek Komiserliği Akdeniz Özel Temsilcisi Vincent Cochetel, Yunanistan'ın kazaya müdahale etmemesine ilişkin açıklamalarının mantığa oturtulamadığını ifade etti. Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Cochetel, "Uluslararası hukuka göre, Frontex teknenin zor durumda olduğunu tespit eder etmez, Yunan makamlarının kurtarma operasyonunu organize etmesi gerekirdi" diye konuştu. Cochetel,ağzına kadar dolu olan teknenin Frontext tarafından çekilen fotoğraflarının teknenin sürüklenmekte olduğunu ve teknede bulunanların zor durumda olduğunu şüpheye mahal kalmayacak şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

BM, Cuma günü yaptığı açıklamada yaşanan korkunç trajediye yönelik detaylı bir soruşturma talep ederken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurance insan kaçakçılarının da soruşturulması ve adalet önüne çıkartılması gerektiğini belirtti. 

DW'ye konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avrupa ve Orta Asya Direktörü Judith Sunderland da Yunan Sahil Güvenliği için "daha fazlasını yapabilirlerdi ve yapmalılardı da" ifadelerini kullandı. Yunan makamlarının teknedekilerin yardım istemedikleri yönündeki iddialarına ilişkin Sunderland, "Bu hukuki bir argüman değil. Teknenin zor durumda olduğu aşikardı. Açık deniz için elverişli olmadığı ve aşırı kalabalık olduğu açıktı.Yunan Sahil Güvenliği ve bölgedeki herhangi bir tekne için yardım sağlamak en önemli yükümlülüktü" diye konuştu.

"AB insanları öldürüyor"

Yunanistan'ın Atina ve Selanik kentlerinde çok sayıda gösterici, mülteciler için adalet talebiyle sokağa çıktı. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve çok sayıda solcu öğrenci örgütü ile sendikaların çağrısıyla düzenlenen göstericilerde eylemcilerin "Avrupa Birliği insanları öldürüyor" pankartları taşıdıkları görüldü. 
 

DW,AFP,dpa/SÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

BM: 110 milyon insan yerini terk etmek zorunda kaldı

BM: 110 milyon insan yerini terk etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) çatışma, baskı ve açlık gibi sebeplerle evini terk etmek zorunda kalan insan sayısının dünya genelinde 110 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.
Politika14 Haziran 2023

8 soruda AB'nin tartışmalı iltica reformu

8 soruda AB'nin tartışmalı iltica reformu

AB İçişleri Bakanları, iltica sürecinin Birlik sınırlarında yürütülüp karara bağlanmasına olanak verecek reform üzerinde mutabık kaldı. Ancak uygulamaya itirazlar da var. 8 soruda reformun detayları.
Politika9 Haziran 2023

AB'den Suriye'ye 9,6 milyar euro destek taahhüdü

AB'den Suriye'ye 9,6 milyar euro destek taahhüdü

Suriye konulu konferansta AB, kredilerle birlikte ülkeye toplam 9 milyar 600 milyon euroluk destek taahhüdünde bulundu.
Politika15 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Artvin'de 22 Temmuz 2021'de meydana gelen taşkın kentte yaşamı olumsuz etkilemişti.

Sel, taşkın ve yangınlar neden artıyor?

İklim51 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel

Yusuf Ziya Gümüşel'in savunması: Hedef ben değil cemaatler

Yusuf Ziya Gümüşel'in savunması: Hedef ben değil cemaatler

Hukuk ve Adalet4 saat önce
25 Kasım 2022'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle Ankara'da düzenlenen eylem

Dünyanın dört bir yanından ev içi şiddet telefonu

Dünyanın dört bir yanından ev içi şiddet telefonu

Hukuk ve Adalet8 saat önce
Pegasus Spyware

AB'de casus yazılım çatlağı

AB'de casus yazılım çatlağı

Politika15 Haziran 2023
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin

Büyükelçi Ramin: Türkiye'de üç kategoride Afgan var

Büyükelçi Ramin: Türkiye'de üç kategoride Afgan var

Göç15 Haziran 2023
13 yaşındayken nişan,14 yaşındayken düğün yapıldığını anlatan H.K.G, buna ilişkin nişan fotoğraflarını dosyaya delil olarak sunmuştu.

H.K.G. davasında "gizli" ifadeler ortaya çıktı

H.K.G. davasında "gizli" ifadeler ortaya çıktı

Hukuk ve Adalet15 Haziran 2023
Türkiye'de enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Vergi dalgası mı geliyor?

Vergi dalgası mı geliyor?

Ekonomi14 Haziran 2023
Ana sayfaya dön