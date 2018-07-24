Yunanistan'daki orman yangınlarında can kaybı artıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Pazartesi günü başlayan ve hâlen devam eden orman yangınlarında ölü sayısı itfaiye kaynaklarına göre 74'e yükselirken, en az 170 kişi yaralandı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangında hayatını kaybedenler için üç günlük yas ilan ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tsipras'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, can kayıplarından dolayı duyduğu üzüntüyü Tsipras'a ileten Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

İlk yangınlar Atina ile Korinth arasındaki bölgede ve liman kenti Rafina'da başladı. Kentin Mati mahallesi alevler nedeniyle kısa sürede neredeyse tamamen yok olurken, Rafina Belediye Başkanı Vangelis Bournous en az bin 200 konutun kullanılamaz hâle geldiğini belirtti. Ulusal Skai kanalına konuşan Bournous, "Kurtarma ekipleri kapı kapı dolaşıp kurbanları arıyor" ifadesini kullandı.

Yangının büyük bölümü gece saatlerinde kontrol altına alınırken; balıkçılar, sahil güvenlik ve tatilciler teknelerle 700'den fazla kişiyi güvenli bölgelere taşıdı. Devlet binlerce kişinin geceyi otomobil, açık hava ve spor salonlarında geçirdiğini bildirdi. Gün ışığıyla birlikte yangının tamamen söndürülmesi için helikopter ve uçaklar devreye sokuldu.

Tsipras ziyaretini yarıda kesti

Yunanistan Başbakanı Tsipras, yangınlar nedeniyle Bosna-Hersek ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Devlet televizyonunda bir açıklama yapan Tsipras, bölgeye itfaiye ve ek asker gönderilmesi talimatı verdiğini belirtti.

"Hiç kimse yardıma erişemez hâlde kalmamalı ve yanıtı bulunmamış soru olmamalı" diye konuşan Tsipras, erken saatlerde de yangının kundaklama sonucu başlamış olma ihtimalinin bulunduğunu söylemişti.

AB devrede

Avrupa Komisyonu yangına müdahale uçaklarının ve itfaiye ekiplerinin harekete geçirildiğini söylerken, kriz yönetimi ile ilgili bir Avrupa Birliği yetkilisi de Atina'ya gönderildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Tsipras'a bir mektup göndererek "Bu zor zamanlarda Yunan halkı ve yetkililerinin yanındayız. Acil duruma müdahale eden çalışanların da yorulmaz ve cesur çabalarını takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.

Juncker ayrıca Twitter üzerinden de bir mesaj yayımlayarak hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntülerini Tsipras'a ilettiğini kaydetti.

Türkiye dışında Almanya, İsrail, Kıbrıs da Yunanistan’a yardım teklifinde bulundu. Yunanistan'da 2007 yılında meydana gelen orman yangınlarında 77 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,dpa/ÇÖ,CÖ

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