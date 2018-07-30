Yunanistan'da yangınzedeler hükümete tepkili  

Yunanistan'da Atina yakınlarında çıkan yangında evlerini kaybedenler hasarın bu boyuta ulaşmasından hükümeti sorumlu tutuyor.
Yunanistan'da en az 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Atina yakınlarında çıkan yangında evlerini kaybedenlere göre hasarın bu boyuta ulaşmasından hükümetin sorumluluğu bulunuyor. Ancak hükümet kundaklama emarelerine dikkat çekiyor ve sahil kesimlerinde tehlikeli bölgelere kaçak inşa edilen binaların durumu daha da zorlaştırdığını kaydediyor.
Yunanistan'da 2007 yılından beri yaşanan bu en büyük yangın felaketinde hayatını kaybeden 91 kişinin yanı sıra 180'den fazla kişi yaralanmıştı. 2007'deki yangında 77 kişi yaşamını yitirmişti.
© Deutsche Welle Türkçe
En az 83 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Toskas, yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceğine dair "işaretler" olduğunu belirtti. (27.07.2018)
Yunanistan Başbakanı Tsipras, en az 87 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının "siyasi sorumluluğunu" üstlendiğini açıkladı. Muhalefet ise hükümeti suçluyor. (27.07.2018)