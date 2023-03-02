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Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 38 kişi yaşamını yitirdi
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 38 kişi yaşamını yitirdiFotoğraf: SAKIS MITROLIDIS/AFP
PolitikaYunanistan

Yunanistan'da tren kazası sonrası protesto

1 saat önce

Yunanistan'daki tren kazasının ardından Atina, Selanik ve Larisa kentlerinde protestolar düzenlendi. Kazaya yönelik soruşturma kapsamında bir istasyon şefi gözaltına alındı.

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Yunanistan'da en az 38 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının kamuoyunda yarattığı üzüntü ve öfke sürüyor.

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifasını açıklaması da tepkileri dindirmeye yetmedi.

Ülkede üç gün ulusal yas ilan edilmesine yol açan trajedi nedeniyle Atina, Selanik ve Larisa kentlerinde protestolar düzenlendi.

Atina'da yaklaşık bin kişinin katıldığı protesto, Hellenic Train şirketinin ofislerinin bulunduğu binanın önünde gerçekleştirildi. Protestoculardan bazıları binanın camlarına ve polise taş attı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kaza, aynı rayda giden yüksek hızlı bir yolcu treniyle bir yük treninin Larisa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti. Yaklaşık 350 kişi taşıyan yolcu treni, Atina'dan Selanik'e gidiyordu.

Çarpışmanın şiddeti ve ardından çıkan yangın nedeniyle bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşanıyor. Kayıp yolcuların ailelerinin verdiği DNA örneklerinden faydalanan adli tıp görevlilerinin ulaşacağı bilgilerin ardından resmi can kaybının da artacağı tahmin ediliyor.

İstasyon şefi gözaltında

Kazaya yönelik soruşturma kapsamında bir istasyon şefi gözaltına alındı. Savcılık, 59 yaşındaki istasyon şefini sorgulayarak iki trenin nasıl kilometrelerce aynı hat üzerinde ilerleyebildiğini öğrenmeye çalışacak.

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçlaması yöneltilecek olan istasyon şefinin suçlu bulunduğu takdirde müebbet hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Ancak demiryolu sendikaları, Atina-Selanik hattındaki güvenlik eksikliklerinin yıllardır bilindiğini belirtiyor.

Demiryolu çalışanları geçen ay yayımladıkları açık mektupta, hat güvenlik sistemlerinin noksan olduğunu ve bakımının iyi yapılmadığını belirtmişti.

Geçen yıl da bir güvenlik denetmeni görevinden ayrılırken 2016 yılından beri bekleyen altyapı iyileştirmelerinin hâlen tamamlanmadığı uyarısında bulunmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise kazayla ilgili açıklamasında, "Bu trajedideki her şey ağırlıklı olarak insan hatasına işaret ediyor" dedi. Mitsotakis, bu "eşi benzeri görülmemiş nitelikteki korkunç tren kazasının" eksiksiz şekilde soruşturulacağını sözlerine ekledi.

DW,AFP,dpa,rtr/CÖ,JD

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