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Başkent Atina'da grev nedeniyle kapalı olan bir metro istasyonu
Başkent Atina'da grev nedeniyle kapalı olan bir metro istasyonuFotoğraf: Stelios Misinas/REUTERS
FelaketYunanistan

Yunanistan'da tren kazası sonrası genel grev

2 saat önce

Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasını protesto eden demiryolu işçilerinin düzenlediği greve bugün doktor, öğretmen ve otobüs şoförleri de katılıyor.

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Yunanistan'da ülke tarihinin en ağır demiryolu faciası olarak kayıtlara geçen tren kazasının yol açtığı öfke dinmiyor.

Atina'daki parlamento binası önünde geçen hafta düzenlenen protestodan bir kare
Geçen hafta Atina'daki parlamento binası önünde düzenlenen protestoFotoğraf: Sofia Kleftaki/DW

28 Şubat'ta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından greve giden demiryolu işçilerinin eylemine bugün doktorlar, öğretmenler, otobüs şoförleri ve feribot çalışanları da katılıyor.

Demiryolu işçileri, güvenlik protokollerinin geliştirilmesi yönündeki taleplerinin yıllardır dikkate alınmadığını belirtiyor.

Yunanistan'da üç gün ulusal yas ilan edilmesine neden olan kaza, aynı rayda giden yüksek hızlı bir yolcu treniyle bir yük treninin Larisa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti. Yaklaşık 350 kişi taşıyan yolcu treni, Atina'dan Selanik'e gidiyordu. Kazada ağır yaralanan 14 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

İki tren Larisa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpışmıştı.
İki tren Larisa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpışmıştı.Fotoğraf: SAKIS MITROLIDIS/AFP

Kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, hatasını kabul eden bir istasyon şefi taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Ancak kamuoyu, demiryolu ağının onlarca yıldır kötü yönetildiği ve gerekli güvenlik reformları yapılmadığı gerekçesiyle hükümete tepkili.

Yunanistan Ulaştırma Bakanı kaza nedeniyle 1 Mart'ta istifa etmişti. Kazada ölenlerin ailelerinden özür dileyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise bu meselenin özüne inerek sorunu çözme sözü vermişti. Ancak Mitsotakis'in kazayı "insan hatasına" bağlaması tepkilere neden olmuştu.

Atina'daki parlamento binası önünde geçen hafta düzenlenen protestodan bir kare
Atina'daki parlamento binası önünde geçen hafta düzenlenen protestodan bir kareFotoğraf: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Protesto gösterileri

Grevin yanı sıra bugün başkent Atina'daki parlamento binasının önünde geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenmesi de bekleniyor.

Atina'daki protestolarda polisle göstericiler arasında çatışma yaşanmıştı.
Atina'daki protestolarda polisle göstericiler arasında çatışma yaşanmıştı.Fotoğraf: Yorgos Karahalis/AP/dpa/picture alliance

Kazanın ardından Atina ve Selanik kentlerindeki protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri çatışmıştı.

Atina'da geçen Pazar günü 10 bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride gökyüzüne siyah balonlar bırakılmıştı.

Griechenland Athen | Demo anläßlich des Zugunglücks
Fotoğraf: Aggelos Barai/AP/picture alliance

DW,AFP,rtr,dpa/CÖ,HT

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