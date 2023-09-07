Yunanistan'da sel felaketi: Ordu devreye girdi

Yunanistan'da en az 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hükümet yardım ve kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla orduyu görevlendirdi. Kayıplar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yunanistan'ın orta bölgesini vuran sellerde ölü sayısı dörde yükselirken, Başbakan Kiryokas Miçotakis yardım ve kurtarma çalışmalarına katılması için orduyu görevlendirdi. Sel felaketinden etkilenen Kardiçe'de ordu, şişme botlarla kurtarma çalışmalarına katıldı. Bazı yerlerde evlerin tamamen sular altında kaldığı, halkın kepçelerle kurtarıldığı ifade edildi.

Yunanistan'da iki gün önce başlayan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları nedeniyle evlerinin çatılarında mahsur kalan insanlar da bugün uçaklarla tahliye edildi.

Selde kaç kişinin kaybolduğu netleşmezken kayıplar nedeniyle ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe ediliyor.

Sel suları taşkınlara yol açtı. Fotoğraf: Antonis Nikolopouloss/Eurokinissi/picture alliance

Hükümet destek sözü verdi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, bugün yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli ve zırhlı araçlarının, sel nedeniyle özellikle köylerde mahsur kalanların kurtarılması için devreye girdiğini söyledi.

Marinakis, ordu mühendislerinin köprülerin çöktüğü bölgelerde yeniden inşa çalışmalarına katılacağını açıkladı. Marinakis ayrıca, sel nedeniyle maddi zarara uğrayanlara da hükümetin destek sunacağını duyurdu.

Selin etkili olduğu bölgelerde yollar ulaşıma kapandı. Fotoğraf: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Öte yandan Pazartesi akşamından bu yana etkili olan sel Yunanistan'ı neredeyse ikiye böldü. Salı akşamından bu yana Selanik'i başkent Atina'ya bağlayan otoyolun 200 km'lik bölümü kapatılırken liman kenti Volos ise tamamen izole oldu. Elektrik ve suyun verilemediği kentte içme suyu sıkıntısının da başgösterdiği belirtiliyor.

Sel otomobilleri de sürükledi. Fotoğraf: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Selin etkili olduğu bölgelerin belediye başkanları Yunan medyasına yaptıkları açıklamalarda, yolların ve köprülerin çöktüğünü, elektrik şebekesinin hizmet veremediğini, evlerin ve iş yerlerinin zarar gördüğünü aktarıyor. Yunanistan'da sel nedeniyle meydana gelen maddi hasarın milyarlarca euroya ulaşacağı tahmin ediliyor.

dpa,DW/BÖ,TY

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