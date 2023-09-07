  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
FelaketYunanistan

Yunanistan'da sel felaketi: Ordu devreye girdi

7 Eylül 2023

Yunanistan'da en az 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hükümet yardım ve kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla orduyu görevlendirdi. Kayıplar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

https://p.dw.com/p/4W57f
Griechenland Larissa | Starkregen | Unwetter im Mittelmeerraum
Selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldıFotoğraf: Kostas Mantziaris/REUTERS

Yunanistan'ın orta bölgesini vuran sellerde ölü sayısı dörde yükselirken, Başbakan Kiryokas Miçotakis yardım ve kurtarma çalışmalarına katılması için orduyu görevlendirdi. Sel felaketinden etkilenen Kardiçe'de ordu, şişme botlarla kurtarma çalışmalarına katıldı. Bazı yerlerde evlerin tamamen sular altında kaldığı, halkın kepçelerle kurtarıldığı ifade edildi.  

Yunanistan'da iki gün önce başlayan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları nedeniyle evlerinin çatılarında mahsur kalan insanlar da bugün uçaklarla tahliye edildi.

Selde kaç kişinin kaybolduğu netleşmezken kayıplar nedeniyle ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe ediliyor.

Griechenland Volos | Starkregen | Unwetter im Mittelmeerraum
Sel suları taşkınlara yol açtı. Fotoğraf: Antonis Nikolopouloss/Eurokinissi/picture alliance

Hükümet destek sözü verdi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, bugün yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli ve zırhlı araçlarının, sel nedeniyle özellikle köylerde mahsur kalanların kurtarılması için devreye girdiğini söyledi.

Marinakis, ordu mühendislerinin köprülerin çöktüğü bölgelerde yeniden inşa çalışmalarına katılacağını açıkladı. Marinakis ayrıca, sel nedeniyle maddi zarara uğrayanlara da hükümetin destek sunacağını duyurdu.

Griechenland Volos | Starkregen | Unwetter im Mittelmeerraum
Selin etkili olduğu bölgelerde yollar ulaşıma kapandı.Fotoğraf: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Öte yandan Pazartesi akşamından bu yana etkili olan sel Yunanistan'ı neredeyse ikiye böldü. Salı akşamından bu yana Selanik'i başkent Atina'ya bağlayan otoyolun 200 km'lik bölümü kapatılırken liman kenti Volos ise tamamen izole oldu. Elektrik ve suyun verilemediği kentte içme suyu sıkıntısının da başgösterdiği belirtiliyor.

Sel otomobilleri de sürükledi
Sel otomobilleri de sürükledi.Fotoğraf: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Selin etkili olduğu bölgelerin belediye başkanları Yunan medyasına yaptıkları açıklamalarda, yolların ve köprülerin çöktüğünü, elektrik şebekesinin hizmet veremediğini, evlerin ve iş yerlerinin zarar gördüğünü aktarıyor. Yunanistan'da sel nedeniyle meydana gelen maddi hasarın milyarlarca euroya ulaşacağı tahmin ediliyor.

dpa,DW/BÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İstanbul Küçükçekmece'de aşırı yağışların ardından bazı bölge sakinleri şişme botlarla taşındı - (05.09.2023)

İstanbul'da sağanak yağışlar can aldı: 2 ölü

İstanbul'da sağanak yağışlar can aldı: 2 ölü

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonucu Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de ev ve iş yerlerini su bastı, iki kişi yaşamını yitirdi.
Felaket6 Eylül 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Felaket7 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hindistan Parlamentosu

Bharat: Hindistan ismini neden değiştirmek istiyor?

Bharat: Hindistan ismini neden değiştirmek istiyor?

Politika7 Eylül 2023
G20 dönem başkanı Hindistan’ın liderler zirvesi logosu.

Dikkatler G20 liderler zirvesine çevrildi

Dikkatler G20 liderler zirvesine çevrildi

Politika7 Eylül 2023
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw

İngiltere'den Kıbrıs için "iki devletli çözüm" çıkışı

İngiltere'den Kıbrıs için "iki devletli çözüm" çıkışı

Politika7 Eylül 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yeni OVP: AKP iddialı hedeflere veda etti

Yeni OVP: AKP iddialı hedeflere veda etti

Ekonomi7 Eylül 2023
Polonya'nın Krakow kentinde hava kirliliğinden dolayı oluşan görüntü - (28.06.2022)

Avrupa'da hava kirliliği azaltılabilecek mi?

Avrupa'da hava kirliliği azaltılabilecek mi?

İklim7 Eylül 2023
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı'ndan seferberlik çağrısı

Almanya Başbakanı'ndan seferberlik çağrısı

Politika6 Eylül 2023
Ana sayfaya dön