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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/T. Stavrakis
PolitikaYunanistan

Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı

4 saat önce

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, meclis seçimlerinin Mayıs ayında yapılacağını ve büyük ihtimalle ikinci tura kalacağını belirtti.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, meclis seçimlerinin Mayıs ayında yapılacağını açıkladı.

Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mitsotakis, "Seçimlerin büyük bir kesinlikle Mayıs'ta yapılacağını söyleyebilirim" dedi, ancak net bir tarih vermedi. Mitsotakis, seçimlerin ikinci tura kalmasının "oldukça mümkün" olduğunu da sözlerine ekledi.

Seçimlerin en geç, yasama döneminin sona erdiği Temmuz ayında yapılması gerekiyor. İlk turda çoğunluğa ya da çok partili bir koalisyona ulaşılamaması durumunda seçimler ikinci tura kalacak. 

Tren faciası hükümete karşı haftalar süren protesto gösterilerine yol açtı.
Tren faciası hükümete karşı haftalar süren protesto gösterilerine yol açtı.Fotoğraf: Alexandros Avramidis/REUTERS

Tren faciası anketlere yansıdı

Siyasi gözlemciler, seçimlerin Nisan ayı başında yapılmasını bekliyordu. Ancak 57 kişinin yaşamına mal olan, ülke tarihinin en büyük tren kazası sonrasında seçim hesapları değişti. 28 Şubat'ta iki trenin hiç kimse fark etmeden kilometrelerce aynı rayda birbirine doğru hareket etmesi ve kafa kafaya çarpışması ile meydana gelen facia, hükümete karşı haftalar süren protesto gösterilerine yol açmıştı. Demiryolları sendikalarının yıllardır bu alandaki eksiklik ve ihmallere dikkat çektiklerinin ortaya çıkması hükümete karşı öfkeyi daha da artırmıştı.

2019'da göreve gelen Mitsotakis hükümeti, tren faciası sonrasında kamuoyu yoklamalarında da kan kaybediyor. Son anketlere göre Mitsotakis'in Yeni Demokrasi Partisi'nin, muhalefetteki Syriza ile arasındaki fark 3,5-4 puana gerilemiş durumda.

AFP,rtr/BK,TY

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