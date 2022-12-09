Roman genci başından vuran polis hâkim karşısında

Yunanistan'da 16 yaşında bir Roman genci başından vuran polis memuru hâkim karşısına çıkartıldı. Polisin getirildiği Selanik'teki mahkeme binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik bir grup adalet talebinde bulundu. Gencin arkadaşları, ailesi ve Roman toplumu temsilcilerinden oluşan grup, "Mevzu benzin değildi, mevzu para değildi, polisler onu Roman olduğu için öldürdü" sloganını atarak Yunan polis memurunun tutuklu yargılanmasını istedi.

Orta ve Batı Makedonya Roman Federasyonu Başkanı Panaiotis Sabanis burada yaptığı konuşmada, "Adalet istiyoruz. Irkçı bir suç işlendi" dedi. Sabanis "Yunanistan'da bize yönelik ırkçılık var. Polisin bir Romanı sırf Roman olduğu için vurduğu ilk olay değil bu. Son yıllarda birçok Roman erkek hukuku ihlal ettiği ve tutuklamadan kaçtığı gerekçesiyle polisle karşı karşıya geldiğinde yaralandı ya da ölümcül bir şekilde vuruldu" diye konuştu.

Vurulan gencin yaşadığı yerdeki Roman topluluğundan Andonis Tasios da "Onu renginden dolayı vurdular. Roman olmasaydı bunu yapmazlardı" diye konuştu.

Yunanistan'da 16 yaşındaki bir Roman gencin polis tarafından başından vurulması şiddetli gösterilere yol açtı Fotoğraf: DimitrisTosidis/AP Photo/picture alliance

Ne olmuştu?

16 yaşındaki bir genç, Pazartesi günü kamyonetiyle bir benzin istasyonuna girmiş, 20 euroluk benzin aldıktan sonra faturayı ödemeden istasyondan kaçmıştı. Gencin kullandığı araç, motosikletli polislerce takip edilmiş ve takip sonucunda genç başından vurulmuştu. Hastanede tedavi altına alınan gencin yaşam mücadelesi sürüyor.

Olay sonrasında silahını ateşleyen 34 yaşındaki polis memuru görevden alındı. Memura kasten adam öldürmeye teşebbüs ve hukuksuz silah kullanma suçlamaları yöneltiliyor.

Yunan polisi gencin yakalanmamak için kamyonetini motosikletli polislerin üzerine sürdüğünü iddia ediyor. Hâkim karşısına çıkartılan polis memuru, verdiği ilk ifadedede kamyonetin motosiklete çarpmasını engellemek için ateş ettiğini söylemişti. Önce havaya sonra araca doğru ateş ettiğini söyleyen polis, meslektaşlarının canlarından endişe duyduğu için ateş ettiğini ancak genci hedeflemediğini öne sürmüş ve gencin kamyonetiyle, motosikletli polislere üç kez çarpmaya çalıştığını dile getirmişti.

Olay sonrasında Yunanistan'da başlayan gösteriler ise sürüyor. Dün başkent Atina'nın banliyölerinden Aspropirgos'ta yaklaşık 30 kişilik bir grubun av tüfekleriyle polise ateş açtığı belirtiliyor. Yunanistan devlet televizyonu ERT, burada bir polis memurunun hafif yaralandığını duyurdu. Ülkenin birçok başka yerinde de toplanan gruplar polise taş attı; çöp konteynerleri, lastik ve araçlar ateşe verildi.

Roman topluluğu temsilcileri ise itidal çağrısı yapıyor. Yunan Romanlar Panhelen Konfederasyonu (Ellan Passe) Başkanı Vasilis Pantzos ERT televizyonuna sabah saatlerinde yaptığı açıklamada gösterilerdeki şiddeti tasvip etmediklerini ve bunun meşru olmadığını söyledi. "Tüm ülkede yüksek tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz" diyen Pantzos, diğer yandan polisin Romanlara yönelik şiddetinin ise son yıllarda arttığını ve devletin buna karşı bir şey yapması gerektiğini vurguladı.

AP, dpa / EC,ET