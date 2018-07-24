 Yunanistan′da orman yangınları: En az 50 ölü | AVRUPA | DW | 24.07.2018

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AVRUPA

Yunanistan'da orman yangınları: En az 50 ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. En az 50 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Griechenland | Waldbrände (Getty Images/AFP/A. Tzortzinis)

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzey bölgesinde, orman yangınları nedeniyle en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan devlet radyosu ERT 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve aralarında hayati tehlikesi olan 150'nin üzerinde yaralı olduğunu bildirdi. Rafina Belediye Başkan Yardımcısı Girgos Kokkolis da Salı sabahı yaptığı açıklamada, 26 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlk yangınlar Atina ile Korinth arasındaki bölgede ve liman kenti Rafina'da başladı. Pazartesi öğleden sonra başlayan yangının, gece saatlerinde şiddetlendiği bilgisi verildi.

Yetkililer, başkente 40 kilometre mesafedeki Mati ilçesinin tamamen harap olduğu ve hayatını kaybedenlerin bir çoğunun Mati'de bulundukları konutlarda ya da otomobillerde mahsur kaldıklarını açıkladı. Atina'nın kuzeydoğusundaki Penteli tahliye edilirken birçok evin ve otomobilin yandığı bildirildi.

Yangının büyük bölümü gece saatlerinde kontrol altına alınırken, balıkçılar, sahil güvenlik ve tatilciler botlarla 700’ün üzerinde kişiyi güvenli bölgelere taşıdı. Devlet televizyonu ormanlık alanların yanması nedeniyle binlerce kişinin geceyi otomobil, açık hava ve spor salonlarında geçirdiğini bildirdi. Gün ışığıyla birlikte yangının tamamen söndürülmesi için helikopter ve uçaklar devreye sokuldu.

Tsipras ziyaretini yarıda kesti

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, yangınlar nedeniyle Bosna Hersek ziyaretini yarıda keserek, Yunanistan'a döndü. Devlet televizyonunda bir açıklama yapan Tsipras, bölgeye itfaiye ve ek asker gönderilmesi talimatı verdiğini belirtti. Tsipras konuşmasında yangının kundaklama sonucu başlatılmış olabileceği şüphesini dile getirdi.

Yetkililer 40 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklıkları nedeniyle yangın ihtimali üzerinde dururken, yangının bu derece büyüyebileceğinin tahmin edilmediği bildirildi. Yunanistan'da 2007 yılında meydana gelen orman yangınlarında 77 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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