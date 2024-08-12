Yunanistan'da orman yangını: Hastane ve köyler boşaltıldı

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarında çıkan orman yangınları nedeniyle bazı hastane ve köy yerleşimleri boşaltıldı.

Hava sıcaklığının Pazartesi sabahı 39 derece ölçüldüğü Atina yakınlarında itfaiyenin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Güçlü rüzgarların şiddetlendirdiği alevler başkente 20 kilometre uzaklıktaki Penteli Dağı'nı sardı. Bölgedeki köyler ile bir çocuk hastanesi ve bir askeri hastane tahliye edildi. Tahliyeye eşlik eden polis, vatandaşları güvenli alanlardaki spor salonları ve otellere yerleştirdi.

Atina yakınındaki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fotoğraf: Alexandros Avramidis/REUTERS

Alevlerin 25 metreye kadar yükseldiği görülürken kalın siyah bir duman bulutu Atina gökyüzünü kapladı. Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Girit Adası'nda yaptığı tatili yarıda keserek çalışmaları denetlemek için Pazar gecesi başkente döndüğü açıklandı.

Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde 2018'de çıkan yangında 104 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu sezon en sıcak kış mevsimini geçiren ve uzun süredir yağış almayan Yunanistan'da 2024 yazının da kaydedilen en yüksek sıcaklık ortalaması ile tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Ülke topraklarının yarısı için yüksek yangın riski anlamına gelen kırmızı uyarı verilirken itfaiye 30'dan fazla hava aracı ile alevlerle mücadele ediyor.

Orman yangınlarından korunmak için ne yapmalı? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Reuters,AFP,AP / MUK,BK