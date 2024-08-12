  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisi
Doğa ve ÇevreYunanistan

Yunanistan'da orman yangını: Hastane ve köyler boşaltıldı

12 Ağustos 2024

Yunanistan'da başkent Atina'ya doğru ilerleyen orman yangını yüzünden iki hastane tahliye edildi.

https://p.dw.com/p/4jMqo
Fotoğraf: Costas Baltas/Anadolu/picture alliance

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarında çıkan orman yangınları nedeniyle bazı hastane ve köy yerleşimleri boşaltıldı.

Hava sıcaklığının Pazartesi sabahı 39 derece ölçüldüğü Atina yakınlarında itfaiyenin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Güçlü rüzgarların şiddetlendirdiği alevler başkente 20 kilometre uzaklıktaki Penteli Dağı'nı sardı. Bölgedeki köyler ile bir çocuk hastanesi ve bir askeri hastane tahliye edildi. Tahliyeye eşlik eden polis, vatandaşları güvenli alanlardaki spor salonları ve otellere yerleştirdi.

Atina yakınındaki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Atina yakınındaki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Fotoğraf: Alexandros Avramidis/REUTERS

Alevlerin 25 metreye kadar yükseldiği görülürken kalın siyah bir duman bulutu Atina gökyüzünü kapladı. Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Girit Adası'nda yaptığı tatili yarıda keserek çalışmaları denetlemek için Pazar gecesi başkente döndüğü açıklandı.

Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde 2018'de çıkan yangında 104 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu sezon en sıcak kış mevsimini geçiren ve uzun süredir yağış almayan Yunanistan'da 2024 yazının da kaydedilen en yüksek sıcaklık ortalaması ile tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Ülke topraklarının yarısı için yüksek yangın riski anlamına gelen kırmızı uyarı verilirken itfaiye 30'dan fazla hava aracı ile alevlerle mücadele ediyor.

Orman yangınlarından korunmak için ne yapmalı?

Reuters,AFP,AP / MUK,BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Çeşme'deki orman yangınında üç ölü, dört gözaltı

Çeşme'deki orman yangınında üç ölü, dört gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından dört kişi gözaltına alındı.
Doğa ve Çevre15 Temmuz 2024
İzmir'deki orman yangını sonrasında yanan ağaçlar

Selçuk, Menderes ve Susurluk'taki yangınlar kontrol altında

Selçuk, Menderes ve Susurluk'taki yangınlar kontrol altında

İzmir'in Selçuk ve Menderes ile Balıkesir'in Susurluk ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı, yangınlarla bağlantılı olarak Menderes ve Çeşme'de gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.
Felaket30 Haziran 2024