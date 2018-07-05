 Yunanistan′da ilticacı askerlerle ilgili emsal karar | AVRUPA | DW | 22.08.2018

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AVRUPA

Yunanistan'da ilticacı askerlerle ilgili emsal karar

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz sonrası ülkeye sığınan Türk askerlerden helikopter pilotunun iltica hakkını teyit etti. Kararın ardından pilota seyahat belgesi temin edilebilecek. Ankara kararı "skandal" diye niteledi.

Griechenland Prozess Soldaten aus der Türkei (Reuters/A. Konstantinidis)

Yunanistan'da Danıştay 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerin bulunduğu helikopteri kullanan Türk subaya iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Yunan Ekathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın en yüksek idari yargı organı olan Danıştay, firari  pilota Mayıs'ta tanınan iltica hakkına Atina hükümetinin yapmış olduğu itirazı değerlendirdi. Hükümetin itirazını reddeden Danıştay, eski askerin seyahat belgesi temin edebileceğine hükmetti.

Ancak haberde bu belge alınsa bile eski askerin başka bir ülkeye gidebilmesi için öncelikle o ülke tarafından kabul edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, ilticacı subayın darbe girişimine katıldığına ve Türk hükümetinin "Fetullahçı Terör Örgütü" olarak tanımladığı yapılanmaya üye olduğuna dair yeterli delil olmadığı belirtildi. Kararda ayrıca ilticacı askerin "Batı değerlerine bağlı ve laik bir birey olduğu" yönündeki ifadelerine de atıfta bulunuldu.

Karar Yunanistan'a kaçan diğer yedi askerin iltica başvurusuyla ilgili emsal teşkil edecek nitelikte. Ülke içerisinde serbest olan askerler sıkı koruma altında tutuluyor. Bu askerlerden üçüne daha önce iltica hakkı tanınmıştı.

Karara Ankara'dan tepki

Yunanistan'da Danıştay'ın verdiği karara Türkiye Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Danıştay'ın Yunan hükümetinin itirazını reddederek "skandal bir karara daha imza attığı" belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, kararın Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğunu ifade etti. Yunan Danıştayı tarafından alınan kararın 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin de ihlali niteliğinde olduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada, "Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir" ifadesi yer aldı. 

Karara tepki gösterenler arasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Yunan yargısı verdiği kararla darbecilerin yanında yer almıştır" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Avrupa Birliği'ni Yunanistan'ın aldığı kararı kınamaya davet etti. 

DW/GY,BK,ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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