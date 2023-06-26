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Yunanistan'da ikinci Mitsotakis dönemi başlıyor

14 dakika önce

Yaklaşık bir ay içinde ikinci kez genel seçim için sandığa gidilen Yunanistan'da iktidardaki Mitsotakis'in partisi Yeni Demokrasi, bu kez tek başına hükümet kurmasını sağlayacak meclis çoğunluğunu elde etmeyi başardı.

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Yunanistan seçimlerin galibi Yeni Demokrasi lideri Mitsotakis oldu
Yunanistan seçimlerin galibi Yeni Demokrasi lideri Mitsotakis olduFotoğraf: Louiza Vradi/REUTERS

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki muhafazakâr Yeni Demokrasi partisi, beş hafta içinde düzenlenen ikinci genel seçimden de zaferle ayrıldı. Bu kez tek başına hükümet kurmasına yetecek meclis çoğunluğunu elde etmeyi de başaran Yeni Demokrasi, oyların tamamına yakınının sayıldığı seçimde yaklaşık yüzde 40,5 oy alarak 158 sandalye kazandı.

Bu sonuç, Yunanistan'da muhafazakârlar için son 50 yıldaki en büyük seçim zaferine işaret etti. Yeni Demokrasi'nin seçim zaferinde, Mitsotakis'in ağır kriz yılları sonrasında Yunanistan'a kazandırdığı ekonomik istikrarın önemli rol oynadığı düşünülüyor.

Ana muhalefetteki sol parti Syriza'nın oy oranı ise yüzde 18'in altında kaldı. Eski Başbakan Aleksis Tsipras liderliğindeki Syriza, 21 Mayıs'taki genel seçime kıyasla yaklaşık 275 bin oy kaybederek 47 milletvekili çıkardı.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin bulunduğu Yunanistan'da seçime katılım oranı yüzde 53 oldu. Yunanistan'da 21 Mayıs'taki genel seçimde katılım oranı yüzde 61'di. Söz konusu seçimde hiçbir partinin tek başına hükümet kurmasını sağlayacak vekil sayısına ulaşamaması ve Mitsotakis'in bir koalisyon hükümeti kurmaya yanaşmaması nedeniyle yeni seçim yasası uyarınca yeniden sandığa gidilmişti. Yeni yasaya göre, ikinci tur olarak görülen seçimde sandıktan birinci çıkan partiye mecliste fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.

Aşırı sağın yükselişi

Cezaevindeki eski Altın Şafak lideri İlias Kasidiaris'in desteklediği aşırı sağcı Spartalılar Partisi ise yüzde 5'e yakın oy alarak mecliste 13 sandalye kazandı. Aşırı muhafazakâr NIKI ve milliyetçi Yunan Çözümü partileri de yüzde 3'lük seçim barajını aşarak meclise girdi.

Syriza lideri Tsipras, bu üç partinin oylarının toplamda yüzde 13'ü bulmasının Yunanistan demokrasisi için "belirgin" bir tehdit olduğunu söyledi.

Tsipras'ın başbakanlığı döneminde maliye bakanı olan Yanis Varufakis'in sol partisi MeRA25 ise yüzde 3'lük seçim barajını geçemediği için meclise giremedi.

Kiryakos Mitsotakis
Kiryakos MitsotakisFotoğraf: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Mitsotakis'ten Yunanistan'ı "dönüştürme" sözü

Mitsotakis, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni dönemde kurumsal ve ekonomik reformları hızlandırma vaadinde bulundu. Kendisine verilen "güçlü vekalet" dolayısıyla Yunan halkına teşekkür eden 55 yaşındaki eski McKinsey danışmanı ve Harvard mezunu, dört yıl daha iktidarda kalacağı süre içinde Yunanistan'ı "dönüştürme" sözü verdi.

"Hatalarından ders aldığını" yineleyen Mitsotakis'in vaatleri arasında, pandemiyle birlikte zaafları ortaya çıkan sağlık sistemine daha fazla kaynak ayırmak ve geçen Şubat ayında 57 kişinin öldüğü tren kazasıyla tartışılan demiryolu güvenliğini artırmak geliyor.

Seçimlerin galibi Mitsotakis, bugün Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'dan resmen hükümet kurma yetkisini alacak. Mitsotakis'in önümüzdeki günlerde de yeni kabinesini açıklaması bekleniyor.

DW,AFP,AP/CÖ,BK

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