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Yunanistan'da genel grev hayatı durdurdu

20 Kasım 2024

Yunanistan'da artan hayat pahalılığı karşısında ücretlere zam yapılmamasını protesto eden sendikalar genel grev çağrısı yaptı. Kamu ve özel sektörü kapsayan grev nedeniyle hayat felç oldu.

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Yunanistan'da çalışanlar enflasyonla mücadele ve ücretlere zam talebiyle genel greve gitti.
Yunanistan'da çalışanlar enflasyonla mücadele ve ücretlere zam talebiyle genel greve gitti.Fotoğraf: Thanassis Stavrakis/AP Photo/picture alliance

Yunanistan'da gece yarısından itibaren başlayan 24 saatlik genel grev hayatı felç etti. Sendikalar hükümetin ekonomi politikalarını protesto ederek enflasyona karşı daha etkin mücadele, ücretlerin ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle grev çağrısı yapmıştı.

Kamu ve özel sektörü kapsayan grev çerçevesinde ülkenin çeşitli şehirlerinde öğle saatlerinde on binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Grev nedeniyle yapılmayan metro, otobüs ve tramvay seferleri göstericileri miting alanlarına taşımak üzere yeniden başlatıldı.

Başkent Atina'daki yürüyüşe 12 bin, ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'teki gösterilere de 5 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Devlet daireleri ve kamu kuruluşlarının yanı sıra okullar, çocuk yuvaları ve mahkemeler de tüm gün kapalı kalırken devlet hastanelerinde sadece acil hizmet veren birimler çalışıyor. Grev nedeniyle Yunan adalarını ana karaya bağlayan deniz seferleri de durdu.

Selanik'te bir tren istasyonu.
Yunanistan'da genel grev nedeniyle toplu taşıma araçları da çalışmadı.Fotoğraf: SAKIS MITROLIDIS/AFP

Sendikalar, son yıllarda hızla artan hayat pahalılığı karşısında ücret ve maaşlara zam talep ediyor. Kamu hizmetlerinde derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 10'luk zam ile yıl sonunda ek olarak ödenen 13'üncü ve 14'üncü ay maaşlarının yeniden uygulamaya sokulması talep ediliyor.

Hayat pahalanıyor, ücretler yerinde sayıyor

Özel sektör çalışanlarını temsil eden sendika çatı örgütü GSEE, ücret ve maaşlar yerinde sayarken gıda fiyatları ve kiralarda patlama yaşandığına işaret ederek "çalışanlara insan onuruna yaraşır bir yaşamı mümkün kılacak önlemler alınması" çağrısı yaptı. Açıklamada, "Hükümet toplum refahının işçilerin refahına bağlı olduğunu anlamak zorundadır" denildi. GSEE Başkanı Yannis Panagopulos, grevle ücretli çalışanların öfke ve kızgınlığını göstermek istediklerini belirterek hayat pahalılığıyla başa çıkabilmek için ücret artışı dışında bir yol olmadığını vurguladı.

Yunanistan'da mali kriz döneminde uluslararası kreditörlerin talepleri doğrultusunda emekli maaşları ve ücretlere kesinti gibi ağır kemer sıkma politikaları uygulanmış, o dönemden bu yana hayat pahalılığı artarken ücretlere kaydadeğer bir zam yapılmamıştı. Bunun sonucu ülkede yoksulluk ve işsizlik arttı. Yunanistan, kriz yılları sonrasında ekonomide sağlıklı büyüme rotasına girse de, AB içinde GSYİH'ya göre borç oranı en yüksek ülke olmayı sürdürüyor.

AP,dpa/BK,TY

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