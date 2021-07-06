 Yunanistan′da gece hayatına pandemi kısıtlaması | Avrupa | DW | 06.07.2021

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Avrupa

Yunanistan'da gece hayatına pandemi kısıtlaması

Yunanistan'da özellikle gençler arasında koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artışı engellemek için gece hayatına kısıtlama getirildi. Yeni önlemlerle barlarda ayakta durmak ve yan yana dans etmek yasaklandı.

TABLEAU | Griechenland Tourismus | Bar, Restaurant

Yunanistan'da uzun bir süre düşük seyreden koronavirüs vaka sayısının son bir hafta içinde iki katına çıkması Yunan yetkilileri harekete geçirdi. Yurttaş Koruma Bakanlığı, perşembe günü ülkedeki gece hayatını kısıtlayacak önlemlerin devreye gireceğini açıkladı.

Yunanistan'da son dönemde koronavirüse yakalananların çoğunun genç olması ve virüsün daha çok eğlence ortamlarında yayıldığının tespit edilmesi nedeniyle söz konusu önlemlere başvurulduğu bildirildi. Yurttaş Koruma Bakanlığında Sivil Koruma ve Kriz Yönetiminden sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, kısıtlamaları "Virüsün yeni bulaştığı kişilerin yaş ortalaması 27, eğlence yerleri ile bağlantılı yüzlerce vaka bildirildi" sözleriyle gerekçelendirdi.

Yeni kısıtlamalarla barlarda ayakta durmak ve yan yana dans etmek yasaklanırken müşterilerin sadece masada oturmasına izin verilecek. Ayrıca barların tam olarak dolu bir şekilde faaliyet göstermesi de mümkün olmayacak.

Önlemlere uymayanlara ceza

Söz konusu önlemlere uymayan işletmeler için ise sürecin başından itibaren sert cezalar uygulanması öngörülüyor. Kuralları ihlâl eden işletmeler, büyüklüklerine göre 2 bin ila 5 bin euro para cezası ve yedi günlük kapatma cezası ile karşı karşıya kalabilecek. Aynı işletmenin kuralları ikinci kez ihlâl etmesi halinde ise iki haftalık kapatma cezası ile 10 bin euroluk para cezası uygulanması öngörülüyor. Nikos Hardalias, sosyal medyada işletmelerin kurallara uymadığını gösteren görüntülerin tespit edilmesi halinde geriye dönük olarak ceza kesilebileceğini de söyledi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde bin 797 yeni vakanın kayda geçtiğini açıkladı. 11 milyon nüfuslu ülkede bu sayı geçen hafta 600-700 dolayındaydı.

dpa/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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