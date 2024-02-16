Yunanistan'da eşcinsel evlilikler artık mümkün

Yunanistan'da eşcinsel evlilikleri mümkün kılan yasa tasarısı parlamentoda kabul edilerek yürülüğe girdi. Uzun süredir ülke gündeminde olan ve kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan yasa, Perşembe günü geç saatlerde, 76'ya karşı 176 oyla meclisten geçti. Böylelikle Yunanistan, eşcinsel evliliklere imkan tanıyan ilk Ortodoks Hristiyan ülke oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, söz konusu yasa tasarısını Ortodoks Kilisesi'nin karşı çıkmasına ve kendi partisi, Yeni Demokrasi'deki bazı isimlerin de itirazına rağmen desteklemişti. Parlamentodaki oylamanın ardından X hesabından bir mesaj yayınlayan Mitsotakis, "Oylama başarılı oldu. Yunanistan bu akşamdan itibaren Avrupa Birliği'nin (AB) eşcinsel evliliklere onay veren 16'ncı üyesi olmaktan gurur duyuyor. Bu, insan hakları adında bir kilometre taşıdır. Alınan karar bugünün Yunanistanı'nı yansıtıyor: Tutkulu bir biçimde Avrupa değerlerine bağlı, gelişmiş ve demokratik bir ülke" ifadelerini kullandı.

Başbakan Mitsotakis, yürürlüğe giren bu reformun ayrıca, "Bazı vatandaşların haklarını, diğerlerinden bir şey almadan iyileştirdiğini" dile getirdi. Meclisteki oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş parlamento binası önünde, gökkuşağı bayraklarıyla kutlamalar yaptı.

Eşcinsel çiftler evlat edinme hakkına da sahip olacak

İlgili yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte eşcinsel çiftler evlat da edinebilecek. Böyle bir hak daha önce, aralarında 16 AB ülkesinin de bulunduğu, dünya genelinde 36 devlet tarafından vatandaşlarına tanınmıştı.

Başbakan Mitsotakis, hazırlanan tasarıyı parlamentoya taşıyacağını geçen Ocak ayı başında duyurmuş ve toplum üzerinde büyük etkisi olan Ortodoks Kilisesi'nin tepkisini çekmişti. Başbakan'ın açıklamasının ardından, tasarıya karşı çıkan yaklaşık 4 bin Atinalı ellerinde ikonalar ve haclarla protesto gösterisi düzenlemişti. Kilise de, meclisteki oylama öncesinde tasarıya "tamamen karşı" olduğunu bildirmiş ve çocukların eşcinsel çiftlerle bir "kargaşa ortamında" büyüyecek olmasını kınadığını dile getirmişti.

Ortodoks Kilisesi'nin Yunanistan'daki lideri Başpiskopos II. Hieronymos da yaptığı açıklamada, reformu "Anavatanın sosyal birliğini yozlaştıran yeni gerçeklik" olarak nitelendirdi.

Yunanistan'da toplumun bir kesimi eşcinsel evliliklere tepkisini protesto gösterileri ile ortaya koyuyor - (11.02.2024 / Atina) Fotoğraf: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Başbakan Mitsotakis'in genel başkanlığını yaptığı muhafazakar Yeni Demokrasi partisi içinden de tasarıya itiraz eden ve endişelerini dile getiren milletvekilleri olmuştu. Muhalefetteki Syriza ile diğer bazı küçük muhalefet partileri ise eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine olanak sağlayan tasarıyı desteklemişti.

Kiryakos Mitsotakis, ülkesinde geçen yıl Haziran ayında yapılan genel seçimler öncesinde, yeniden başbakan olması durumunda ilgili reformu hayata geçireceği vaadinde bulunmuştu.

AFP / ET,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?