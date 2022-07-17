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Taşıdığı mühimmat ile Sırbistan'dan Ürdün'e giden Antonov AN-12 tipi kargo uçağının, Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında düştüğü bölge - (17.07.2022)
Fotoğraf: Alkis Konstantinidis/REUTERS
PolitikaYunanistan

Yunanistan'da düşen uçak drone ile inceleniyor

6 saat önce

Taşıdığı tonlarca mühimmat ile Yunanistan'da düşen kargo uçağının enkazı dronelarla inceleniyor. Enkazdan yayılan zehirli duman nedeniyle bölgede yaşayanların evden çıkmamaları istendi.

https://www.dw.com/tr/yunanistanda-d%C3%BC%C5%9Fen-u%C3%A7ak-drone-ile-inceleniyor/a-62501660

Ürdün üzerinden Bangladeş'e tonlarca mühimmat taşıma amacı ile Sırbistan'ın Niş kentinden havalanan ve Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Kavala kenti yakınlarında düşen kargo uçağında bulunan sekiz kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, Antonov AN-12 tipi uçağın Ürdün'e yaklaşık 11 ton ağırlığında mayın ve silah taşırken Cumartesi gecesi düştüğünü açıkladı. Uçağın sahibi olan Ukrayna şirketi Meridian tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamada da, "Tabii ki kimse sağ kurtulamadı" ifadesi kullanıldı.

Uçaktaki silah ve mühimmatın Sırp Valir şirketine ait olduğunu bildiren Bakan Stefanoviç, bu silahların Ukrayna'ya götürüleceği iddialarını reddederek söz konusu silah ve mayınların, uçağın Ürdün'de yakıt ikmali yapmasının ardından Bangladeş'e götürülmesinin ve bu ülkeye teslim edilmesinin planlandığını ifade etti. Stefanoviç ayrıca, ülkesinin 2016 yılından bu yana Rusya ve Ukrayna'ya silah ihracatına izin vermediğini vurguladı.

Taşıdığı mühimmat ile Sırbistan'dan Ürdün'e giderken Yunanistan'da düşen Antonov AN-12 tipi kargo uçağının enkazı - (17.07.2022)
Fotoğraf: Giannis Papanikos/AP Photo/picture alliance

Zehirli duman nedeniyle havadan inceleme

Yunan televizyon kanalı ERT uçağın enkazının, patlayıcı madde uzmanları, askeri yetkililer ve Yunan Atom Enerji Komisyonu personeli tarafından yerinde incelenmeden önce, havadan drone ile bilgi elde edilmeye çalışıldığını duyurdu. Söz konusu uçak, Cumartesi günü geç saatlerde acil iniş yapmaya çalışırken, Paleochori kasabası yakınlarında yere çakılmış ve enkazında art arda meydana gelen patlamalar sebebiyle itfaiye olay yerine yaklaşamamıştı. Daha sonra enkaza yaklaşan iki itfaiye eri ise soludukları zehirli duman nedeniyle nefes alma güçlüğünden dolayı Pazar günü hastanede tedavi altına alındı.

Medyada yer alan haberlere göre, Sırbistan'dan Ürdün'e gitmekte olan uçağın pilotu motor arızası bildiriminde bulunarak Kavala Havalimanı'ndan acil iniş izni istedi. Ancak havalimanına yetişemeyen ve saat 23.00 sularında düşen uçak, görgü tanıklarının ifadesine göre henüz havadayken alev almıştı.

Yunan yetkililerin, uçağın düştüğü yere iki kilometre ve daha az mesafede bulunan herkesi evlerinden çıkmama ve maske takma konusunda uyardığı bildiriliyor.

 

DW,AFP,rtr/CÖ,ET

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