 Yunanistan′da bir Türk askere daha iltica hakkı | AVRUPA | DW | 05.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Yunanistan'da bir Türk askere daha iltica hakkı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlerden birine daha iltica hakkı tanındı. Böylece iltica talebi onaylanan askerlerin sayısı üçe çıktı.

default

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz askerden biri daha iltica hakkı aldı. Yunan resmi ERT radyosunun haberine göre Danıştay, iltica talebinde bulunan üçüncü Türk askerin de iltica başvurusunun kabul edilmek zorunda olduğuna karar verdi. Böylece son iki ay içinde iltica talebinde bulunan sekiz askerden üçünün iltica talebi onaylanmış oldu.

Yunanistan İltica Dairesi askerlerin iltica talebini onaylamış, Yunan hükümetinin itirazı üzerine konu Danıştay'a intikal etmişti. Hukukçulara göre üç askerin iltica başvurusunun kabul edilmesi, diğer beş Türk asker için de emsal teşkil edebilir.

Darbe girişiminde yer aldığı iddia edilen sekiz asker nedeniyle Türkiye-Yunanistan ilişkileri gerilmişti. Türk hükümeti askerlerin Türkiye'ye iadesini talep ederken Yunan yargısı askerlerin "adil yargılamaya maruz kalmayacakları gerekçesiyle" askerlerin iadesini reddediyor.

Sekiz kişilik grup, darbe girişiminin ardından helikopterle Türkiye sınırı yakınlarındaki Yunan kenti Dedeağaç'a kaçmış ve izinsiz sınır geçme suçundan tutuklandıktan hemen sonra iltica talebinde bulunmuştu. Diğer askerlerin iltica taleplerine ilişkin yargı süreci devam ediyor.

dpa/ HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türk askerlerin avukatı: İltica başvuruları kabul edilir

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçarak iltica başvurusunda bulunan Türk askerlerinden birine daha iltica hakkı verildi. Askerlerin avukatı Christos Mylonopoulos yasal süreç hakkında DW Türkçe’ye konuştu. (10.05.2018)  

Türk askerler "kaçırılmaktan korkuyor"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk askerler, "kaçırılmaktan korktukları için" başka bir ülkeye gitmek istiyor. (16.05.2018)  

Türk askere iltica hakkına Ankara tepki gösterdi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlerden birine daha iltica hakkı tanınması Ankara’da tepkiyle karşılandı. Yunanistan Danıştayı, hükümetin iltica hakkı kararına itirazını reddetmişti. (24.05.2018)  

Benzer içerik

Griechenland Geflohene türkische Soldaten nach Putsch

Türk askere iltica hakkına Ankara tepki gösterdi 24.05.2018

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlerden birine daha iltica hakkı tanınması Ankara’da tepkiyle karşılandı. Yunanistan Danıştayı, hükümetin iltica hakkı kararına itirazını reddetmişti.

Griechenland Alexandroupoli Gericht geflohene türkischen Soldaten

Türk askerler "kaçırılmaktan korkuyor" 16.05.2018

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk askerler, "kaçırılmaktan korktukları için" başka bir ülkeye gitmek istiyor.

Griechenland Prozess Soldaten aus der Türkei

Türk askerlerin avukatı: İltica başvuruları kabul edilir 10.05.2018

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçarak iltica başvurusunda bulunan Türk askerlerinden birine daha iltica hakkı verildi. Askerlerin avukatı Christos Mylonopoulos yasal süreç hakkında DW Türkçe’ye konuştu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Großbritannien Vergiftungen in Wiltshire (Reuters/J. Nicholls)

İngiliz çift Noviçok sinir gazı ile zehirlendi

İngiltere’de baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan iki kişinin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği kesinleşti. Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Mart ayında Noviçok ile zehirlenmişti. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 