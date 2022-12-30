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Fotoğraf: Getty Images/NurPhoto
PolitikaYunanistan

Yunanistan'da belediyedeki "Gülen" ihraçlarına inceleme

3 saat önce

Yunanistan'da İçişleri Bakanlığı, belediye yetkililerini Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla görevden alan Yassıköy (Yasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında inceleme başlattı.

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Yunanistan'da Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen belediye yetkililerini görevden alan Yassıköy (Yasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında inceleme başlatıldı.

Associated Press'e bilgi veren Yunan makamları, Mümin'in belediye yetkililerini görevden alma ya da başka görevlere atama kararlarının incelemeye alındığını belirtti.

Ajansın haberine göre, Yunanistan İçişleri Bakanlığının talebiyle başlatılan inceleme, "yasalara aykırı bir eylem" olup olmadığının belirlenmesi ve herhangi bir yaptırımın gerekip gerekmediğine karar verilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yassıköy Belediye Başkanı Mümin, dün yaptığı açıklamada, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduklarını iddia ettiği üst düzey belediye yetkililerinin istifasını talep etmişti. Mümin, seçilmiş veya atanmış isimlerden oluşan bu yetkililerin sorumluluklarını da kendisinin üstleneceğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 700 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Yassıköy kasabasında çok sayıda Türk yaşıyor.

DW,AP/CÖ,HT

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