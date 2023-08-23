Yunanistan'da alevler Atina'ya yaklaşıyor

Yunanistan'ın büyük bölümünde devam eden orman yangınlarının şiddetini artırdığı ve Atina'ya yaklaştığı bildirildi. Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan cesetlerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Yunanistan, Çarşamba gününe siyah dumanların yayıldığı bir gökyüzüne uyandı. Yangın söndürme çalışmalarının uçaklarla sürdürüldüğü ülkede, alevler hâlâ kontrol altına alınamadı. Atina'ya doğru ilerleyen ve geniş bir alana yayılan yangınlar, halk sağlığını da tehdit eden bir boyuta ulaştı.

Yangın söndürme çalışmalarına Almanya da gönderdiği iki uçakla destek veriyor.

Atina çevresindeki yerleşim birimleri boşaltılırken Yunan gazetesi Kathimerini'ye göre anakaranın yüzde 80'ini duman bulutları kaplamış durumda. Gazeteye verdiği demeçte yangınlar sebebiyle ülkenin hava kalitesinin kötüleştiğine dikkat çeken Atina'daki Ulusal Gözlemevi'nden bilim insanı Nikos Michalopoulos, yangınlardan tüm ülkenin etkilendiğini söyledi.

Yunan yetkililerin verdiği bilgiye göre ülkenin kuzeydoğusundaki Dadya Ulusal Parkı'ndaki yangınlardan yayılan duman, 950 kilometreden fazla uzaklıktaki İyonya Denizi'ne kadar ulaştı. Dumanların kapladığı alanın anakaranın yüzde 80'ine tekabül ettiği ve 110 bin kilometrekarenin duman altında olduğu belirtiliyor.

Alman uçakları da yangın söndürme faaliyetlerine katılıyor Fotoğraf: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

Türk azınlığın yoğun yaşadığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Gümülcine kenti de tahliye edilen bölgeler arasında. Atina'nın kuzeyinde yaşlıların bulunduğu üç huzurevi ve bir mülteci kampı da boşaltıldı.

Partikül miktarı sınırı aştı

Yetkililer, tahliye edilmeleri gerekmeyen Yunanlara da evlerinde ya da bulundukları kapalı alanlarda kalmaları çağrısını yapıyor. Neredeyse dört bir tarafı yangınlarla çevrilmiş olan Dedeağaç kentinde havada asılı partikül madde miktarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği sınır olan 20 mikrogramı aştığı tespit edilmişti. Sağlığa ciddi zararları olan yüksek miktardaki partikül felç, kanser ve solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyor.

Yunanistan'da Meriç Nehri çevresindeki yangınlar Fotoğraf: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

Türkiye sınırında bulunan cesetlerle ilgili soruşturma açıldı

Meriç Nehri'nin geçtiği, Türkiye sınırına yakın bir bölgede dün 18 kişinin yanmış cesetlerinin bulunması ile ilgili de Yunan makamları adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Atina Başsavcılığından yapılan açıklamada yangının organize suç eylemleri çerçevesinde çıkarılıp çıkarılmadığının araştırıldığını söyledi.

Yunan itfaiyesi Meriç Nehri yakınlarında daha sonra ikisinin 18 yaşın altında olduğu tespit edilen 18 kişinin yanmış cesedini bulmuştu. Daha sonra aynı bölgede yine yanmış bir ceset daha bulundu.

Reuters, dpa / HS,TY

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