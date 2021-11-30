Yunanistan'da aşı olmayan yaşlılara 100 euro para cezası

Yunanistan'da hükümet 60 yaş üstü vatandaşlara korona aşısı olma zorunluluğu getiriyor. Aşı olmayı reddedenlere aylık 100 euro para cezası verilecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Salı gün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada "Beklemekte ısrarcı olan tek bir yaş grubu var: 60 yaş üstünde aşı olmayan 580 bin vatandaştan kasım ayında sadece 60 bini aşı yaptırdı. Ve maalesef şu anda hastalanan ve ölenler de 60 yaş üstü" dedi.

​​​​Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanlar aşı olma mecburiyetinden kaçamaması öngörülüyor. Resmi sosyal sigortalar kurumu, aşı olmayanların bilgilerini maliye ile paylaşacak ve maliye de bu kişilere ayda 100 euro para cezası kesecek. Elde edilen gelir hastanelere aktarılacak. Mitsotakis para cezasına ilişkin "Bu bir ceza değil, sağlık için ödenen bir bonus, adaletin sağlanması" ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin aşı yaptırmayı zorunlu hale getiren tasarısı parlamentoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Parlamentonun tasarıyı onaylamasına kesin gözüyle bakılıyor. 60 yaşın üstündeki aşısız vatandaşların para cezası ödememek için 16 Ocak tarihine kadar ilk aşı randevusunu almış olmaları gerekiyor.

Yunanistan'da korona aşısı yaptırmak ağustos ayından bu yana yaşlı bakım ve huzur evlerinde görevli personel için zorunlu. Eylül ayında da sağlık alanında çalışanlara korona aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi.

Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerine göre Yunanistan'da yaklaşık 11 milyonluk nüfusun şimdiye kadar yüzde 62'si tam olarak aşılandı. Hükümet ülke genelinde bir kapanmaya gitmeyi reddediyor, buna karşılık kasım ayı başından bu yana kamusal hayatta aşısızlara kısıtlamalar getiriliyor. Resmi dairelere girişte aşısızların negatif test sonucu göstermesi zorunlu ayrıca spor salonlarına, restoranlara ve kültürel etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlara girmeleri yasaklandı.

AFP, dpa / EC, JD

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