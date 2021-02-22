Yunanistan'da 30 üniversite öğrencisine gözaltı

AYM'den gazeteciye ters kelepçe takan polisler hakkında karar

Polisin, "Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Bunu öğreteceğiz size" diyerek görevi başında müdahale ettiği gazetecinin başvurusu sonuçlandı. AYM, kötü muamele yasağı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlaline hükmetti.