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Yunanistan'da, 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasını protesto eden göstericiler, başkent Atina'da, Sintagma Meydanı'nda toplandı - (05.03.2023)
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Sintagma Meydanı önünde protestocularFotoğraf: Sofia Kleftaki/DW
ToplumYunanistan

Yunanistan'da şiddetli tren kazası protestoları

3 saat önce

57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasını protesto etmek için Atina'da toplanan binlerce gösterici ile polis arasında şiddet olayları yaşandı. Başbakan Mitsotakis ise kazada ölenlerin yakınlarından özür diledi.

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Yunanistan'da geçen Salı günü meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazası ile ilgili olarak başkent Atina'da düzenlenen protesto eyleminde, göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıktı. Yunan Parlamentosu'nun önündeki Sintagma Meydanı'ndaki gösteride, bazı protestocular çöp kutularını ateşe verdi ve molotof kokteyli fırlattı. AFP haber ajansı muhabiri, bunun üzerine Yunan polisinin göstericilere biber gazı ve ses bombası ile müdahale ettiğini bildirdi.

Yunan Emniyeti, gösteriye yaklaşık 12 bin kişinin katıldığını duyurdu. Protestocular, Larissa kenti yakınlarında yaşanan kazada hayatını kaybedenler anısına, yüzlerce siyah balon uçurdu.

Atina ile Selanik arasında seyreden bir yolcu treni, aynı hatta karşı yönden gelen bir yük treni ile, geceyarısı civarında kafa kafaya çarpışmış, ülke tarihinin bu en ağır tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra yoğun tepki gösteren Yunan kamuoyu, ülkenin demiryolu sisteminin modernize edilmemiş olmasından şikayet ediyor.

Başkent Atina'da, tren kazasını protesto eden, ellerinde siyah balonlarla göstericiler - (05.03.2023)
Göstericiler, Sintagma Meydanı'na, daha sonra göğe bıraktıkları siyah balonlarla geldiFotoğraf: Aggelos Barai/AP/picture alliance

Başbakan Mitsotakis özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise, Pazar günü yaptığı açıklama ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür diledi. Mitsotakis, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Başbakan olarak, "Kurban yakınlarına özür borcu" olduğunu dile getirerek, "2023 yılında, Yunanistan'da iki trenin aynı hatta seyretmesi ve bunun kimse tarafından farkedilememesi gibi bir şey olamaz" dedi.

Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de kazanın ardından görevinden istifa etmişti.

Yaşanan kazanın ardından Larissa kentindeki istasyon şefi tutuklanmış, zanlı sorgusunda gerekli makas değişikliğini yapmayı unuttuğunu kabul etmişti. 59 yaşındaki istasyon şefinin taksirle adam öldürme ve taksirle yaralama suçlamaları ile mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

 

AFP / ET,GY

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