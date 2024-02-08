Yunan öğrenciler özel üniversite planına karşı sokaklarda

Yunanistan’da öğrenciler hükümetin özel üniversite kurulmasının yolunu açan eğitim reformu planını protesto ederken profesörlerden de öğrencilere destek geldi. Ülkede eğitime ayrılan bütçe son 25 yılın en düşük oranında.

Yunanistan’da hükümetin yüksek öğretimde planladığı reformlardan biri olan ve ülkede özel üniversitelerin kurulmasını öngören planına karşı protestolar yoğunlaşıyor. Polis, Perşembe günü başkent Atina'da düzenlenen gösterilere yaklaşık 15 bin öğrencinin katıldığını açıkladı. Beş haftadır devam eden protesto gösterilerinde ülkenin dört bir yanında bulunan 150 fakültede de işgal eylemleri yapılıyor.

Hükümetin planına göre kâr amacı gütmeyen özel üniversiteler Eylül 2025'te başvuruları kabul etmeye başlayacak.

Profesörler de plana karşı

Üniversite profesörlerinin çoğunluğu da hükümetin planına üniversiteye kabul şartlarının gevşetileceği ve yüksek ücretler alınacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yaklaşık 200 profesör bu hafta imzaladıkları dilekçede hükümeti reforma karşı direnişi kırmaya yönelik "kötü niyetli" çabalar içinde bulunmakla suçlayarak kınadı. Profesörler öğrencilerin oturma eylemi düzenlediği fakültelerde yapılan çevrimiçi sınavlara katılmayı da reddetti.

Hükümet yüksek öğrenimdeki reformların, Yunanistan'daki devlet üniversitelerinin prestijli yabancı akademik kuruluşlarla iş birliğini geliştireceği ve uluslararası cazibesini artıracağı tezini savunuyor.

Hâlihazırda Yunanistan'da faaliyette olan yabancı eğitim kurumları diploma veremiyor sadece sertifika verebiliyor.

Protesto gösterileri beş haftadır devam ediyor Fotoğraf: Angelos TZORTZINIS/AFP

Bakan: Tabuları yıkan reform

Eğitim Bakanı Kiryakos Pierrakakis, "tabuları yıkan" bir reform olarak tanımladığı plana karşı olanları "azınlık" olarak niteledi.

Bakanlık, Şubat ayı sonuna kadar yasalaşmasını umdukları revizyonun, binlerce Yunan öğrencinin diğer Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde okumak üzere ülkeden ayrılmasını engelleyeceğini açıkladı. Bakanlığa göre şu anda yurt dışında okuyan 40 bin Yunan öğrenci bulunuyor.

Reformu eleştirenler ise Yunan üniversitelerinin kendi inisiyatiflerini kullanarak yurt dışındaki kurumlarla zaten iş birliği yaptığını belirtiyor.

Yunanistan'daki devlet üniversiteleri köhne altyapıları, siyasi partilerin öğrenci işlerine karışmaları, şiddet ve vandalizm gibi sorunlarla mücadele ediyor.

Eğitime ayrılan bütçe son 25 yılın en düşük oranı

Dünya Bankası'na göre Yunanistan'ın eğitime harcadığı kaynak, bütçenin yüzde 7,1'i ile son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Pek çok öğrenci, özel üniversitelerin açılmasıyla genç işsizliğinin artacağı ve varlıklı ailelerden gelen mezunların kayırılacağı endişesini taşıyor.

Daha önceki muhafazakar hükümetlerin Yunanistan'da yüksek öğretimde reform yapma çabaları, çoğu şiddetle gölgelenen öğrenci protestoları nedeniyle başarısız olmuştu.

AFP / SSB, BK

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