Yunanistan'a sığınmacı akını sürüyor

Türkiye'den son iki günde toplam 241 sığınmacı Ege Denizi üzerinden Yunanistan'ın Dedeağaç kenti ile Yunan adaları Midilli, Limnos ve Sakız'a geçti. Yunan Sahil Güvenliği Cumartesi sabaha karşı Dedeağaç Limanı açıklarında 45 sığınmacının yakalandığını açıkladı.

Yunan Sahil Güvenliği ve Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex tarafından yapılan açıklamada, dün de toplam 196 sığınmacının Midilli, Limnos ve Sakız Adası'nda karaya çıkarılarak kayıt merkezlerine götürüldükleri belirtildi. Açıklamada insan ticareti yaptıklarından kuşkulanılan dört kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Yunan makamları, adalardaki kamplarda 32 bin sığınmacının barındığını açıklarken, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekâtı nedeniyle bu sayının daha da artmasından endişe edildiğini duyurdu.

Yunanistan'ta sığınmacıların artması endişesi

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakan Vekili Yorgo Kumuçakos Cuma günü başkent Atina'da parlamentoda yaptığı konuşmada, "Suriye'ye yönelik saldırı önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bir mülteci akınını tetikleyebilir" dedi.

Avrupa Birliği'nin sığınmacı sayıları ile ilgili geçen hafta yayınladığı Durum Raporu'na göre bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında Türkiye'den 46 bin 546 sığınmacı Avrupa Birliği'ne geldi. Raporda sadece 23-29 Eylül arasında 3 bin 710 sığınmacının Türkiye üzerinden Yunanistan'a giriş yaptığı belirtildi.

2015 ve 2016 yılları arasında bir milyondan fazla sığınmacı Yunan adalarına ulaşmış, oradan da başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerine dağılmıştı. Yunanistan, aşırı sığınmacı göçünün önüne geçilebilmesi için Türkiye'ye daha fazla maddi yardımda bulunulmasını talep ediyor.

DW,dpa/TY,JD

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