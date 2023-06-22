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Yunanistan'a Meriç'ten 145 kişi daha geçti

32 dakika önce

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Meriç Nehri üzerinden 145 kişinin daha ülkeye geçiş yaptığını, çoğunun Iraklı olduğunu açıkladı.

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Fotoğraf: Alexandros Avramidis/REUTERS

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yapan 145 sığınmacının güvenliğe alındığını açıkladı. Yunan Sınır Muhafazası, Meriç'in Yunanistan tarafında kalan bölümünde bir adacıkta bulunan sığınmacılar arasında reşit olmayan çok sayıda kişinin de bulunduğunu bildirdi.

Sınır Muhafaza sözcüsü, sığınmacıların durumunun iyi olduğunu, çoğunun Irak'tan geldiğini kaydetti.

Yunanistan dün de Mora Yarımadasının güneyindeki bir sığınmacı teknesinden 63 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Geçen hafta Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan aşırı yüklü bir balıkçı teknesinin batması sonucu ülke tarihindeki en büyük tekne facialarından biri yaşanmış, 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 104 kişi kurtarılabilmişti. Teknede toplam 400 ila 750 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2023 yılında şimdiye kadar 5 bin 415'i deniz ve bin 545'i kara yoluyla olmak üzere toplam 6 bin 960 kişi Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yaptı. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. BM verilerine göre Türkiye'den Yunanistan'a geçişler 2015 yılında 861 bin 630 kişiyle rekor seviyeye ulaşmış, bu sayı 2022'de 18 bin 780 olarak kaydedilmişti.

dpa,DW/BK,BÖ

 

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