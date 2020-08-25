Yunanistan yüzer bariyerlerden vazgeçti

Yunanistan'ın, Türkiye'den düzensiz göçü engellemek amacıyla Midilli Adası açıklarına yerleştirmeyi planladığı yüzer bariyerlerden vazgeçtiği bildirildi.

Atina'da yayınlanan Kathimerini gazetesi cuma günkü baskısında Pire Sahil Güvenlik Merkezi'ne dayandırdığı haberinde söz konusu plastik bariyerlerin "Önleyici etkisi olmadığı" gerekçesiyle deniz yüzeyine yerleştirilmeyeceğini yazdı. Gazetedeki haberde, Yunan sahil güvenliğinin bariyerlerleri gemi trafiği açısından da tehlikeli bulduğu kaydedildi.

Habere göre yetkililer ayrıca bariyerlerin insan kaçakçıları için bir nevi "yön tabelası" işlevi göreceği, düzensiz göçmenlerin bariyerlere tutunmaları halinde, Yunan sahil güvenliğinin onları oradan Yunanistan topraklarına çıkarmak zorunda kalacağı endişesi de taşıyor.

İnsan hakları savunucuları, Atina'nın düzensiz göçü önlemeye yönelik girişimlerini eleştiriyor. Atina'nın yüzer bariyer planı da denizde mahsur kalan göçmenlerin geri itilmesi olarak değerlendirilmiş ve eleştiri konusu olmuştu.

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, denizler de dahil ülke sınırlarını korumanın anayasaya ve AB'ye karşı sorumlulukları kapsamında olduğunu belirterek, "Sınırları olmayan bir açık alan olamayız" sözleriyle önlemleri savunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Türkiye'nin Avrupa sınırlarını ülkedeki göçmenlere açtığını açıklaması üzerine Yunanistan, Türkiye'den gelecek göçmenleri engellemek için kara ve deniz sınırlarındaki önlemleri artırmıştı. Erdoğan'ın açıklaması üzerine onbinlerce göçmen Yunanistan ve Bulgaristan sınırına yığılmış, bu ülkelerin sınırlarını açmaması üzerine göçmenler ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Aynı zamanda çok sayıda göçmen botlarla Ege Denizi'nden Yunan adalarına geçmeye çalışmıştı.

dpa,DW/TY,HT

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