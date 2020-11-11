Yunanistan ve Mısır'dan sıkı iş birliği mesajı

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi Atina'ya resmi bir ziyarette bulundu. El Sisi başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de daha fazla istikrar sağlanması için gelecekte daha sıkı iş birliği yapacağını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, "Her iki ülke de barış için çalışmayı istediğini gösterdi" dedi. Yunanistan Başbakanı iki ülkenin Ağustos ayında imzaladığı kısmi deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının da bunu gösterdiğini kaydetti.

Mitsotakis, "Bu iş birliği Türkiye'ye karşı değil" diyerek, Ankara'nın da "uluslararası hukuka riayet etmesi halinde bu iş birliğinde yer alabileceğini" belirtti.

Mitsotakis ayrıca başkanlık seçimleri sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilimiş başkanı Joe Biden'ın Doğu Akdeniz'deki gerginliğin dindirilmesinde daha aktif bir rol oynamasını beklediğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ise Mitsotakis'le yaptıkları görüşmede, ilişkilerini nasıl daha da geliştirebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. El Sisi Türkiye'nin adını sarfetmeksizin Ankara'nın deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasına karşı tavrını eleştirdi.

Mısır ve Yunanistan'dan anlaşma

Mısır ile Yunanistan Ağustos ayında iki ülke arasında yer alan, petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu bölgede Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesi konusunda anlaşma imzalamıştı. Türkiye, Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın kendisi için "yok hükmünde" olduğunu açıklamıştı. Türkiye 2019 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamış, Mısır ve Yunanistan, bu anlaşmanın uluslararası hukukun ihlâli anlamına geldiğini savunmuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasında, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusunda aylardır gerginlik yaşanıyor. Yunanistan Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle, Doğu Akdeniz'in farklı bölgelerinde faaliyette bulunmasına tepkili. Atina bu alanların kendi yetki alanı içerisinde bulunduğunu savunarak, Oruç Reis'in faaliyetlerini "yasa dışı" şeklinde nitelendiriyor. Türkiye ise Oruç Reis'in faaliyette bulunduğu alanların kendi yetki alanı içerisinde bulunduğunu belirtiyor.

dpa,AP / HT,ET

©Deutsche Welle Türkçe