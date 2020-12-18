 Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor | AVRUPA | DW | 05.01.2021

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AVRUPA

Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de anlaşmazlık içinde olan Yunanistan, İsrail'le bir savunma anlaşması yaptı. Yunanistan, İsrail'den eğitim uçakları alacak ve Yunan hava kuvvetlerinin eğitimi için bir uçuş okulu kurulacak.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Ankara ile kriz yaşayan Yunanistan, İsrail'le askeri alandaki işbirliğini genişletiyor. İsrail'le yeni bir savunma anlaşması yapan Yunanistan, aralarında bir uçuş okulunun açılmasının da bulunduğu yeni bir savunma anlaşması yaptı. 

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrailli savunma şirketi Elbit Sistemleri ile birlikte İsrail hava kuvvetleri için bir uçuş okulu kurulması planlanıyor. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın İsrail'den 10 adet M-346 tipi eğitim uçağı satın alacağı ifade edildi. İki ülke arasındaki anlaşmanın 1,5 milyar euro hacminde ve 20 yıllık bir süreyi kapsadığı da belirtildi. 

Yunanistan, Fransa'dan da Rafale tipi savaş uçakları satın alacak

Yunanistan, Fransa'dan da Rafale tipi savaş uçakları satın alacak

Fransa'yla da askeri anlaşma yapmıştı

Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ortaklarıyla askeri alandaki işbirliğini genişletmeye başlamış, savunma bütçesini de beş katına çıkarmıştı. Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesinin 2,5 milyar euroya çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı Aralık ayı ortasında parlamentodan geçti. Atina böylece savunma bütçesini geçen yıla oranla beş katına çıkartmış oldu.

İsrail'den Yunan savunmasına kritik yatırım 

Fransa ile de yeni bir askeri anlaşma yapan Atina, Rafale tipi 18 Fransız savaş uçağının yanı sıra dört yeni fırkateyn, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat satın almayı planlıyor.

AFP/HS,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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Yunanistan Fransa'dan 2,3 milyar euroluk savaş uçağı alacak

Eylül ayında dev savunma programı açıklayan Yunanistan, Fransa'dan alınacak Rafale savaş uçakları için 2,3 milyar euro ödeneceğini bildirdi. Atina Kasım ayında da 24 adet F-35 için ABD'ye resmi başvuruda bulunmuştu.  

Yunanistan’ın 2021 savunma bütçesinde rekor artışa onay

Yunanistan’ın savunma bütçesinin 2020’nin beş katına çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı parlamentodan geçti. Bu rekor artışa Türkiye’yle yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği gerekçe gösterildi.  

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