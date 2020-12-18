Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Ankara ile kriz yaşayan Yunanistan, İsrail'le askeri alandaki işbirliğini genişletiyor. İsrail'le yeni bir savunma anlaşması yapan Yunanistan, aralarında bir uçuş okulunun açılmasının da bulunduğu yeni bir savunma anlaşması yaptı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrailli savunma şirketi Elbit Sistemleri ile birlikte İsrail hava kuvvetleri için bir uçuş okulu kurulması planlanıyor. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın İsrail'den 10 adet M-346 tipi eğitim uçağı satın alacağı ifade edildi. İki ülke arasındaki anlaşmanın 1,5 milyar euro hacminde ve 20 yıllık bir süreyi kapsadığı da belirtildi.

Yunanistan, Fransa'dan da Rafale tipi savaş uçakları satın alacak

Fransa'yla da askeri anlaşma yapmıştı

Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ortaklarıyla askeri alandaki işbirliğini genişletmeye başlamış, savunma bütçesini de beş katına çıkarmıştı. Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesinin 2,5 milyar euroya çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı Aralık ayı ortasında parlamentodan geçti. Atina böylece savunma bütçesini geçen yıla oranla beş katına çıkartmış oldu.

İsrail'den Yunan savunmasına kritik yatırım

Fransa ile de yeni bir askeri anlaşma yapan Atina, Rafale tipi 18 Fransız savaş uçağının yanı sıra dört yeni fırkateyn, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat satın almayı planlıyor.

AFP/HS,GY

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